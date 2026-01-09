EU hace ‘chanchullo’ a México con las manzanas desde hace 10 años; así lo denunciaron en tiempos de Obama

La solicitud para iniciar la investigación fue presentada el 29 de agosto de 2025 por la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

Esta semana, la Secretaría de Economía aceptó formalmente una solicitud para iniciar una investigación antidumping sobre la importación de manzanas originarias de Estados Unidos; sin embargo, no se trata de un reclamo reciente, pues en la administración de Barack Obama hubo denuncias de esta práctica.

Según una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la investigación se comenzó luego de que se detectaran indicios de que estos productos se comercializan en el mercado mexicano a precios inferiores a su valor normal.

De acuerdo con el documento oficial, la investigación antidumping abarcará las importaciones realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

¿Cuál fue la denuncia sobre el antidumping en la administración Obama?

Según una nota publicada por El Financiero en junio de 2016, México concluyó una investigación antidumping a manzanas provenientes de Estados Unidos, que en ese momento era gobernado por el presidente Barack Obama.

En ese momento, también anunció la cancelación de cuotas compensatorias provisionales impuestas a empresas estadounidenses, al no encontrar daño relevante en los precios a la industria nacional.

La Secretaría de Economía (SE), a cargo de Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que se retiraron los aranceles compensatorios de entre 2.44 por ciento y 20.82 por ciento a los embarques de manzanas desde Estados Unidos e instruyó a que se devolvieran las garantías que se hubieran entregado para su pago.

A través de un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, la SE descartó que la práctica llevada a cabo por Estados Unidos no tuve efectos negativos en la producción del país.

“Si bien las importaciones de manzanas originarias de los Estados Unidos se efectuaron con márgenes de discriminación de precios en el periodo investigado de hasta 20.73 por ciento, y representaron el 91 por ciento de las importaciones totales, no se tradujo en efectos lesivos para la rama de producción nacional”, señaló.

En 2014, productores de manzanas del norte del país solicitaron al gobierno federal una investigación luego de detectar que los frutos entraban con precios artificialmente bajos.

Tras darse a conocer las medidas del gobierno federal sobre el antidumping, la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (Unifrut), quien pidió la investigación en 2014, amenazó con interponer demandas “por las vías penal y fiscal” en contra de los exportadores estadounidenses e importadores mexicanos pues, alegaron, existe colusión para disfrazar los precios.

“En la resolución final, la SE confirmó que información de ciertos exportadores e importadores de manzana de EU es inconsistente y no fiable, al no mostrar los precios efectivamente pagados por la manzana norteamericana”, acusó en ese momento la agrupación.

¿Qué pasó con la importación de manzanas en 2025?

La solicitud para iniciar la investigación fue presentada el 29 de agosto de 2025 por la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (Unifrut), una de las principales regiones manzaneras del país y ubicada en la frontera con Estados Unidos.

Chihuahua concentra una parte relevante de la producción nacional de manzana y ha señalado desde hace años afectaciones por la competencia de producto importado.

La Secretaría de Economía indicó que, como parte del análisis preliminar, calculó los costos de producción de tres variedades de manzana importadas desde Estados Unidos, utilizando la metodología y la información proporcionadas por la Unifrut.

Al comparar estos costos con el precio promedio de exportación al mercado mexicano, la autoridad observó que los precios de importación se ubicaron por debajo de los costos de producción estimados, lo que constituye un indicio de dumping conforme a la legislación mexicana y a los acuerdos internacionales en materia de comercio.

El inicio de la investigación no implica, por ahora, la imposición de medidas comerciales, pero sí abre la puerta a la aplicación de cuotas compensatorias en caso de que se confirme la existencia de prácticas desleales y de daño a la industria nacional.

El documento precisa que, de comprobarse el dumping, la autoridad podrá imponer cuotas compensatorias definitivas incluso a productos que hayan ingresado al país hasta 90 días antes de la aplicación de las medidas provisionales.

Con información de EFE