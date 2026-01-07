¿Bajarán de precio las espadas brasileñas? México permite importación de carne de Brasil sin aranceles

México lanzó un cupo de decenas de miles de kilos de carne sin aranceles para Brasil y otros países exportadores este año.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum eliminó los aranceles a la carne procedente de Brasil a lo largo de este año, lo que implica el ingreso de miles de toneladas de cerdo y res de parte del país sudamericano sin tarifas.

Esta medida fue tomada semanas después de que las autoridades eliminaran a la carne de res y cerdo del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) a finales del año pasado, lo que da el paso libre a la carne de Brasil para colocarse sin tarifas en el mercado mexicano, aunque se desconoce si esto impactará en el precio de la carne para 2026.

Brasil, junto con otros países a los que México les quitó los aranceles a la carne, tendrán un cupo compartido de 51 mil toneladas de carne de cerdo sin aranceles, así como de 70 mil toneladas para la carne de res.

El cupo está abierto únicamente en 2026, lo que significa que no habrá aranceles a estos países exportadores de carne a México hasta el 31 de diciembre de este año, según explicó CNN.

Brasil exportó 74 mil 300 toneladas de carne de cerdo y 113 mil 200 toneladas de res entre enero y noviembre del año pasado, lo que le dejó ingresos por 181.4 millones y 618.9 millones de reales, respectivamente.

¿Seguirá la buena relación entre México y Brasil tras fin de aranceles a la carne?

Si bien la noticia del fin de los aranceles de México a la carne de Brasil parece positiva, expertos indican que la eliminación de estas tarifas en realidad no impactan al mercado brasileño porque no tienen un volumen significativo de exportación a México.

Sin embargo, Marcos Jank, profesor de la institución Insper Agro, explicó a CNN que “es preocupante” que los países entren a una dinámica en la que quiten y pongan aranceles sin avisos ni acuerdos previos.

“Las reglas del juego ya no existen. Todo lo que estableció la OMC (Organización Mundial de Comercio) se ha perdido”, declaró Jank a CNN.

Dicha dinámica podría volverse común tras la constante imposición de aranceles de parte de Estados Unidos a decenas de países, incluidos México y Brasil, país gobernado por Lula da Silva.

Con información de CNN.