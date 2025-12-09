¿México se queda sin carnita asada? Advierten alza de precios para 2026

El Consejo Mexicano de la Carne llamó al Gobierno federal a mantener la carne de res y cerdo dentro del Pacic. (Cuartoscuro).

La industria cárnica anticipó un incremento en los precios de la carne de res y cerdo para 2026, derivado del avance del gusano barrenador, y aunque México ya reforzó medidas, se mantiene presionada la producción ganadera del país.

Otra razón del incremento del precio en la carne es el ajuste al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que dejarán fuera a estas proteínas del esquema de cero aranceles.

El Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) urgió al Gobierno federal a mantener la carne de res y cerdo dentro del Pacic, ante el riesgo de un encarecimiento generalizado que afectaría tanto al consumidor como a la operación industrial.

“La carne de res y de cerdo deben permanecer en el Pacic para estabilizar el mercado cárnico nacional en 2026”, advirtió Macarena Hernández, directora general de Comecarne. “Hoy sabemos que solo se estaría considerando incluir la carne de pollo, y eso nos preocupa porque el mecanismo ha sido fundamental para contener los precios”.

Consumo en ascenso, pero carne de res a la baja

A pesar de la desaceleración que atraviesan sectores clave como construcción y manufactura, la industria cárnica ha mostrado resiliencia. De acuerdo con Comecarne, el sector registró un crecimiento de 2.4 por ciento en el tercer trimestre de 2025, impulsado principalmente por el consumo interno.

El consumo nacional de cárnicos continuará aumentando en 2026, aunque a un ritmo menor. El organismo prevé un crecimiento de 2.7 por ciento, por debajo del 4.2 por ciento estimado para el cierre de 2025.

“Si bien todas las proteínas muestran una tendencia al alza, el consumo de carne de res lo vemos proyectado a la baja”, explicó Hernández. La ejecutiva detalló que este descenso será uno de los factores que frenarán el dinamismo del mercado el próximo año.

La caída en la carne de res coincide con la posible eliminación del arancel cero en importaciones. “Para el próximo año se va a eliminar el cero arancel para la carne de res y la carne de cerdo. Se va a manejar un esquema de cupos, pero los cupos implican volúmenes limitados y eso puede complicar el mercado”, alertó.

En 2025, el sector ya enfrentó incrementos relevantes en costos de producción: electricidad (+4.2 por ciento), empaques plásticos (+5.7 por ciento), agua potable (+5.7 por ciento), transporte de carga (+5.9 por ciento) y salarios (+6.9 por ciento). A ello se suma la fuerte dependencia de importaciones, particularmente de cerdo y pollo provenientes de Estados Unidos, donde brotes de influenza aviar han presionado los precios.

El Pacic funcionó… pero su retiro puede revertir el avance

Salazar recordó que la entrada en vigor del Pacic en 2022 permitió contener las presiones inflacionarias en alimentos, particularmente en cárnicos.

“El programa para enfrentar la inflación ha sido efectivo. Ha contribuido y se debe reconsiderar para volver a normalizar el mercado”, sostuvo. Recordó que la inflación promedio anual en carne de res cayó de 14.1 por ciento en 2022 a 3 por ciento en 2023 y 0.3 por ciento en 2024, pero repuntó a 15.1 por ciento en 2025.