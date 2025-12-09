Inflación en México repunta más de lo esperado: Se aceleró a 3.80% en noviembre

Compradores en la Central de Abastos de la Ciudad de México. (Foto: Mauricio Palos/Bloomberg)

México registró una aceleración de la inflación anual mayor a lo esperado el mes pasado, una semana antes de que el Banco de México realice su esperado último recorte de tasa del año.

Los precios al consumidor aumentaron 3.80 por ciento en noviembre frente al mismo mes del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La lectura superó la estimación mediana de 3.70 por ciento de los analistas encuestados por Bloomberg y se ubicó por encima del registro de 3.57 por ciento de octubre.

La inflación subyacente, que excluye precios volátiles de alimentos y combustibles, se ubicó en 4.43 por ciento frente al 4.28 por ciento de octubre. El banco central de México apunta a una inflación de 3 por ciento, más o menos un punto porcentual.

La electricidad, el transporte público, los tomates y los alimentos en comedores y taquerías destacaron entre los productos con mayores aumentos en sus precios. En contraste, el vino de mesa, los aguacates, las papas y otros tubérculos, así como el ron, registraron disminuciones de precio.

Inflación en México: ¿Banxico recortará su tasa de interés en diciembre?

Se espera que Banxico, como se conoce al banco, realice un recorte de 25 puntos básicos el 18 de diciembre, cerrando el año con una tasa de referencia de 7.0 por ciento. En las últimas minutas de política monetaria, el banco insinuó el recorte de la próxima semana mientras sugería una pausa en su reunión de febrero de 2026.

Las minutas también señalaron que el lento crecimiento económico debería ayudar a aliviar la presión sobre los precios. El banco central redujo recientemente a la mitad su proyección de crecimiento del PIB para 2025, ubicándola en 0.3 por ciento.

Algunos integrantes de la junta de cinco miembros del banco esperan que la inflación general converja al objetivo para el tercer trimestre del próximo año. Aun así, la tasa subyacente se ha mantenido persistentemente por encima del límite superior del rango objetivo oficial.

El subgobernador Jonathan Heath dijo recientemente que la institución enfrenta una crisis de credibilidad debido a su incapacidad para domar la inflación, el único mandato de Banxico.