Con aranceles a los chinos se van los legisladores de vacaciones

La reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación es una propuesta estratégica, dicen los diputados de Morena, para fortalecer “nuestra capacidad productiva, proteger el empleo nacional y asegurar que México compita con justicia en el mercado global”.

La protección de la industria textil y de calzado es una de las justificaciones para imponer aranceles a la fayuca china, al tiempo de dotar de ingresos frescos a las atribuladas arcas públicas que están tan secas como un charco en el desierto.

La imposición de aranceles a los chinos, al fiel estilo de Trump, ya provocó una gran irritación entre las autoridades de ese país y no dude, estimado lector, que vendrán represalias arancelarias en donde saldrá perjudicada la industria nacional en diversos sectores que van desde los medicamentos hasta las tecnologías de última generación.

En la exposición de motivos de esta ley se argumenta que en los últimos años nuestro país enfrentó distorsiones comerciales, prácticas desleales y una creciente dependencia de insumos, de importaciones que afectaron a los sectores productivos nacionales.

Apunta con razón Ricardo Monreal: “He ido, por ejemplo, a León y la gente, los productores de calzado, se quejan. He ido a Puebla y se queja la industria textil de la competencia desleal. De eso se trata, corregir estas desigualdades mediante una política arancelaria moderna, estratégica y alineada con el desarrollo sostenible”.

La ley busca fortalecer la industria nacional, impulsar los contenidos mexicanos en las cadenas globales de valor y proteger el empleo, especialmente para los trabajadores en sectores estratégicos como el automotor, el textil, el de aluminio, el electrodoméstico, calzado, plástico y otros.

Se pretende reducir la vulnerabilidad frente a choques externos dotando al país de mayor estabilidad económica, y va a corregir prácticas desleales del comercio garantizando condiciones equitativas para la producción nacional.

DESCREDITO DE LOS SENADORES Y DIPUTADOS

Hay que acotar que, en la escala de los funcionarios más repudiados por la sociedad, están, sin duda, los diputados y senadores, quienes, sin ningún empacho, presumen el fuero, los grandes sueldos, el tráfico de influencias y la flojera permanente que les impide, incluso, acudir a las sesiones de forma presencial y, si acaso pasan lista, es de forma virtual, es decir, a través de diversas aplicaciones, y párenle de contar.

Y ahora se aprestan a salir de vacaciones navideñas a partir del próximo jueves para presentarse en las sedes legislativas hasta el 1 de febrero del próximo año.

Si se aprueba la reforma electoral para el próximo año que impulsa la presidenta Sheinbaum, se reducirá el número de representantes populares para el Congreso Federal y ello, sin duda, repercutirá en el ahorro de recursos presupuestales que, por cierto, en estos momentos no sobran.

Por culpa de muchos, pagarán los representantes de los grupos minoritarios que, tal vez, pierdan espacios de representación proporcional en ambas Cámaras.

El totalitarismo tiene el pretexto ideal para reducir al Congreso a su mínima expresión en cuanto al número de integrantes.

Según encuestas y estudios recientes de percepción ciudadana en el país, los servidores públicos más desprestigiados o percibidos como más corruptos pertenecen a las fuerzas de seguridad pública, al sistema de justicia y a los diputados y senadores, quienes están en el mismo rango de putrefacción de los policías corruptos, ministerios públicos y jueces.

Como corruptos, “huevones” e ineptos son calificados por los ciudadanos, pero eso les tiene sin cuidado y, salvo honrosas excepciones, de los 500 diputados federales y los 128 senadores de la República, muy pocos se salvan de esos adjetivos, sin importar si son de Morena, PRI, PAN, PT, PVEM y MC.

En este contexto, los diputados federales se aprestan a cerrar sus oficinas para disfrutar de un “merecido” descanso vacacional y del correspondiente aguinaldo, con tres sesiones, a partir de hoy, mañana y el jueves, para aprobar nuevos aranceles a los productos de importación provenientes principalmente de China y otros países del Oriente.

Monreal informó que en esta semana la Cámara de Diputados abordará las reformas a las leyes generales de Salud, de Economía Circular y a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

Las relativas a la Ley General de Salud contienen los vapeadores, y que, no obstante que ha habido mucha presión para que no se legisle, los chicos de la 4T ignorarán estos reclamos.