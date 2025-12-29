Ropa, juguetes y shampoo: ¿Qué productos costarán más en 2026 por los aranceles que impondrá México?

Este lunes 29 de diciembre se publicó en el DOF el decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

México aplicará a partir del 1 de enero de 2026 nuevos aranceles de entre el 5 % y el 50 % a productos importados desde países con los que no mantiene tratados de libre comercio —entre ellos China—, una medida que impactará principalmente a mercancías de uso cotidiano como ropa, artículos de higiene, limpieza y piezas automotrices.

El decreto fue publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece modificaciones a diversas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

De acuerdo con el documento, los nuevos gravámenes se aplicarán sobre el valor en aduana de los productos —y no directamente sobre su precio final—, y se calcularán por litro, kilogramo o pieza, según el tipo de mercancía.

¿Qué productos pagarán más aranceles?

Entre los aranceles más elevados destacan los aplicados a piezas automotrices, que oscilarán entre el 25 % y el 50 %, incluyendo componentes como receptores de radio para automóviles, lentes o reflectores para faros y defensas completas.

Otros productos que enfrentarán aranceles de hasta el 35 % incluyen loncheras y cantimploras, botellas y frascos, estampados, vidrio, acero, tubos, puertas, muebles de metal y ropa de cama.

También se gravarán con ese mismo porcentaje prendas de vestir para hombre, mujer y niño, abrigos, impermeables, calzado, artículos de higiene personal y tocados.

El decreto contempla además aranceles del 30 % para artículos de oficina y escolares, dentífricos, estatuillas decorativas, ventiladores domésticos, juguetes, rompecabezas e inflables.

Productos como shampoo, hornos de microondas y muebles de plástico, bambú o ratán tendrán un gravamen del 25 %.

Aranceles ‘golpearán’ bolsillo de mexicanos

Especialistas han advertido que la medida podría traducirse en un aumento de precios para los consumidores mexicanos, especialmente en productos de origen asiático o provenientes de países sin acuerdos comerciales con México, al encarecer los costos de importación para empresas y distribuidores.

Recientemente, el Congreso mexicano aprobó barreras arancelarias —que entrarán en vigor a partir de enero de 2026— a más de un millar de mercancías asiáticas que se importan, al considerar que afectan la industria nacional y a más de 350 mil empleos en distintas zonas del país.

Con esta medida, según explicó el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, el Gobierno también espera recaudar más de 70 mil millones de pesos (unos 3 mil 889 millones de dólares) y afectar la inflación con un alza de tan solo un 0,2 %.

La lista completa de productos afectados podrá consultarse en el DOF, mientras que los importadores tendrán un año para prepararse antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles en 2026.