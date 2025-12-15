México impone aranceles a China para ‘no perder 350 mil empleos’: ¿A partir de qué fecha entran en vigor?

La secretaría de Economía defiende los aranceles contra China y otros países asiáticos al decir que son en beneficio de México.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, defendió los aranceles contra China y otros países asiáticos al decir que esta decisión se tomó para no perder 350 mil empleos.

Dicha medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, por lo que también se mantiene pláticas con distintas naciones, anunció durante la conferencia ‘mañanera’ de este lunes 15 de diciembre.

En caso de la pérdida de empleos, los estados afectados serían los siguientes:

Aguascalientes.

Baja California.

Chihuahua.

Coahuila.

Estado de México.

Guanajuato.

Jalisco.

Nuevo León.

Puebla.

Querétaro.

Ebrard reiteró que los aranceles no son en contra de un país en específico, sino que se incluye a quienes no tienen tratado comercial con México y las industrias beneficiadas serán la automotriz, de calzado, textiles y al acero.

Además, el excanciller descartó que los aranceles contra países asiáticos ocasionen presiones inflacionarias en México.

‘Deber haber piso parejo’ en importaciones, señala Ebrard

Ebrard calificó la medida como una decisión sensata con la que se pretende que haya “piso parejo” en temas comerciales.

Son para "proteger a nuestra industria con relación a abusos de aquellos terceros países con los que México no tiene acuerdos comerciales”, agregó.

Ebrard agregó que dicha decisión y estrategia forma parte del Plan México, cuyo objetivo central es convertir a México en una de las 10 economías más grandes del mundo al elevar en 15 por ciento el contenido nacional en cadenas productivas.

El secretario de Economía acusó que México importa 10 veces más de lo que exporta Asia, por lo que hay un desequilibrio con las siguientes regiones:

Singapur.

Indonesia.

Filipinas.

India.

Tailandia.

Malasia.

Vietnam.

Corea del Sur.

Taipéi.

China.

Algunas de las empresas beneficiadas con esta medida son Ford, Flexi, Daimler, Stellantis, General Motors, Ternium, Kaltex y Softys.

Ebrard responde a China tras quejas de aranceles

Luego de la reacción negativa de China a dichos aranceles, Marcelo Ebrard insistió en que el objetivo principal es beneficiar a México.

“Toda la política mexicana ha sido que, si quieren vender en México, entonces produce aquí. Si quieres importar vehículos a México, lo puedes hacer, pero tienes que exportar, es decir, producir en México y exportar”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Sobre los aranceles, Ebrard detalló que se hizo solo un ajuste en las tarifas y tomó el ejemplo de los autos que pasaron del 20 al 50 por ciento de arancel para los vehículos asiáticos.

“Los vehículos tienen ahorita un arancel, pero bajo porque no es eficaz con respecto a cómo están bajando los precios. No quiere decir que no tenían arancel, todos los productos tienen y solo se está ajustando”, agregó.