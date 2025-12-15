Sheinbaum revela que pidió a Trump más tiempo para entregar agua a EU: ‘No ha llovido lo suficiente’

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 15 de diciembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que ofrezca más información sobre su llamada telefónica con el papa León XIV el viernes pasado.

Sheinbaum revela acuerdo con Trump sobre entrega de agua a EU: ‘No se dará si no tenemos’

La presidenta Sheinbaum detalló cuáles fueron los acuerdos sobre la entrega de agua a Estados Unidos.

“No se está dando agua que no tenemos. Se vio cómo atender la solicitud de Estados Unidos desde distintas cuencas”, explicó la mandataria.

Claudia Sheinbaum dijo que parte del acuerdo consiste en entregar el agua en más tiempo porque no ha llovido lo suficiente.

“Al mismo tiempo, mantener reuniones para acordarlo a partir de la cantidad de lluvias que hay, cómo se solventa lo de los 5 años anteriores debido a la sequía”, detalló Sheinbaum.

Sheinbaum descarta que la oposición regrese a México tras elecciones en Chile: ‘Aquí no pasaría algo así’

La presidenta Sheinbaum hizo una reflexión sobre el triunfo de la derecha en Chile y descartó que en México ocurra un fenómeno así.

“No se dará, no pasará algo así porque hay mucho apoyo popular porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que nos comprometimos. Además hay unidad.”, apuntó.

Sheinbaum destacó que hay resultados como la disminución de la pobreza, desigualdades y la mayoría de los mexicanos está de acuerdo con la transformación que está viviendo el país.

En el caso de Chile, la mandataria aseguró que se trató de elecciones democráticas en las que el pueblo eligió a quien quiere que lo gobierne.

¿Qué estados perderán empleos si México no impone aranceles a China?

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que los aranceles contra China y países asiáticos son para proteger a 350 mil empleos en 2026. Estos serían los estados afectados:

Aguascalientes.

Baja California.

Chihuahua.

Coahuila.

Estado de México.

Guanajuato.

Jalisco.

Nuevo León.

Puebla.

Querétaro.

Ebrard reiteró que los aranceles no son contra un país en específico, sino para beneficiar a las industrias y aseguró que fue una “decisión sensata” con la que se busca “piso parejo”.

Las principales industrias beneficiadas con esta medida serán la automotriz, calzado, textiles y acero.

¿El papa León XIV viene a México? Esto platicó Sheinbaum con el pontífice

La presidenta Sheinbaum contó cómo fue su primera llamada telefónica con el papa León XIV el pasado viernes 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe.

Sheinbaum agradeció al pontífice haber aceptado la comunicación y aseguró que fue una buena plática.

“Todavía no hay fecha para que visite en México, pero aceptó venir. Le hablé del programa Sí al desarme, sí a la paz y fue muy cálido, se refirió con muchos saludos al pueblo de México”, agregó.

El papa León XIV expresó en ocasiones anteriores su deseo de visitar México como parte de una gira en Latinoamérica.

Precio de la canasta básica: Este es el súper en CDMX donde se ofrece más barata

Profeco detalló que en la Ciudad de México hay un supermercado en la Ciudad de México con el precio más bajo de la canasta básica.

Se trata de Walmart Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez, donde se vende en 817.20 pesos.

Estos son otros supemercados que venden la canasta básica a precios bajos:

Chedraui Campeche, ofrece la canasta básica en 751.30 pesos.

Chedraui Campeche, ofrece la canasta básica en 751.30 pesos.

, en Monterrey, Nuevo León, vende la canasta básica en 813.90 pesos. Aprecio Capistrano, en Tijuana, Baja California, ofrece la canasta básica en 793.40 pesos.

Soriana Súper Eugenia, en CDMX, vende la canasta básica en 908 pesos.

Precio de la gasolina Magna: En estas estaciones se vende a 23 pesos

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), detalló que el precio promedio de la gasolina Magna se mantiene en 23.58 pesos y estas son las estaciones donde se vende más barata: