Sheinbaum llama al Papa León XIV para invitarlo a México: ‘Envía bendiciones en el Día de la Virgen’

La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, para invitar al Papa León XIV a visitar México próximamente.

Este viernes, no hubo conferencia ‘mañanera’, pero a través de sus redes sociales, la mandataria dio a conocer que habló por teléfono con el sumo pontífice para invitarlo al país.

“En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país”, dijo la presidenta.

Sheinbaum agregó que el papa envía saludos y bendiciones a todos. Ambos coincidieron en que “la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”.

¿Qué sabemos de la posible visita del papa León XIV a México?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la respuesta del papa León XIV a la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, no es la primera ocasión en que la mandataria expresa su deseo de que el sumo pontífice visite el país.

En mayo, tras la elección del nuevo Papa, Sheinbaum le envió felicitaciones y dijo que lo invitaría a México.

“Es un líder de la Iglesia Católica, jefe de Estado Vaticano, que también tiene una orientación por los pobres y eso es muy bueno porque va a estar atento a las necesidades de quien menos tiene y al mismo tiempo la construcción de la paz y la prosperidad en el mundo, el que un líder de la Iglesia Católica tenga esta perspectiva siempre es respetado, independientemente de su orientación, pero por su historia creemos que en cierta forma va a seguir un legado que deja el Papa Francisco”, declaró en una de sus conferencias ‘mañaneras’.

Días después, la mandataria anunció que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, asistiría a la misa de inicio de su pontificado para entregarle una carta con la invitación a México.

¿Cuándo visitaría México el papa León XIV?

Tras dicha invitación, hace unas semanas, el papa León XIV se mostró entusiasmado de viajar a México y visitar la Basílica de Guadalupe.

La gira del papa contemplaría a América Latina y los países a recorrer serían México, Uruguay, Argentina y Perú.

“Yo encantado de viajar”, dijo a los periodistas y explicó que en este año del Jubileo cada día hay actividades, pero que en 2026 se programarán poco a poco los viajes que incluirán a América Latina.

Por el momento, no hay viajes internacionales confirmados para el papa León XIV tras su más reciente visita a Turquía y Líbano.

*Con información de EFE