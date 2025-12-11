‘Las Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe 2025: ¿Qué artistas cantan a ‘La Guadalupana’?

Estos son los cantantes que participan en 'Las Mañanitas' a la Virgen de Guadalupe. (Fotos: Créditos Cuartoscuro)

‘La Guadalupaaaaana’: ‘Las Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe cuenta con la participación de diferentes artistas, entre ellos Carlos Rivera y la cantante Lucero.

Son dos los conciertos diferentes preparados para ‘La Morenita’ para conmemorarla en su día desde la Basílica en la Ciudad de México.

Durante la presentación de los distintos cantantes, no solo se interpretan ‘Las Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe, también otros temas que en años anteriores fueron ‘Te lo pido por favor’, entre otras.

¿Qué artistas cantan en ‘Las Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe?

Los números musicales dedicados a ‘Nuestra Señora’ son dos diferentes al depender de la empresa que los organizan.

En el caso de Televisa, entre los artistas invitados está Lucero y Lucero Mijares, Alex, hijo de Alejandro Fernández y Daniela Romo, quien participó en el Vive Latino 2025.

Estos son todos los artistas que cantan en la transmisión realizada por la cadena de Emilio Azcárraga:

Aída Cuevas

Alex Fernández

Ana Cirré

Carlos Rivera

Daniela Romo

Lucero

Lucero Mijares

Víctor García

Las presentaciones son acompañadas por el Mariachi Gama Mil, conocido por su reciente participación en los conciertos de Shakira en México gracias a su ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’.

TV Azteca prepara también un concierto dedicado a la Virgen de Guadalupe con sus propios números musicales.

La encargada de interpretar ‘Las Mañanitas’ es Denise de Kalafe, cantautora de ‘Señora, señora’, pero también le dieron oportunidad a los talentos emergentes como a Viviann Baeza, influencer y cantante de regional mexicano.

Estos son todos los artistas confirmados para el evento para ‘La Morenita’ en TV Azteca:

Denise de Kalafe

Esmeralda Ugalde

Germán Montero

Tatiana

Viviann Baeza

¿Dónde y a qué hora ver ‘Las Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe?

El evento dedicado a ‘La Morenita’ es uno de los más esperados del año por los devotos de la Virgen de Guadalupe. Aunque la celebración principal es el 12 de diciembre, la participación de los artistas comienza desde el 11 de diciembre a las 11:00 p.m. (hora del centro de México).

El concierto tradicional desde la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, se podrá seguir en vivo a través de distintas plataformas. Estas opciones permiten disfrutar la serenata guadalupana desde una televisión o cualquier dispositivo móvil.

Transmisión del concierto guadalupano de Televisa

Televisa ofrecerá la cobertura del evento religioso mediante varias señales y servicios digitales:

Las Estrellas – Televisión abierta.

– Televisión abierta. Foro TV – Señal disponible también en TV abierta.

– Señal disponible también en TV abierta. YouTube de N+ – Transmisión gratuita desde su canal oficial.

– Transmisión gratuita desde su canal oficial. ViX Premium – Plataforma digital disponible bajo suscripción.

Transmisión del evento a través de TV Azteca

TV Azteca contará con su propia emisión especial de la noche guadalupana y la difundirá por los siguientes canales:

Azteca UNO – Televisión abierta.

– Televisión abierta. ADN Noticias – Canal oficial en YouTube.

– Canal oficial en YouTube. Redes sociales de TV Azteca – Cobertura en tiempo real.

Además, la programación no concluye con las presentaciones musicales, ya que ambas televisoras también transmiten la misa conmemorativa posterior al concierto.