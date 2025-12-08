Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: Fecha, horario, transmisión y artistas invitados

Carlos Rivera y Lucerito Mijares son dos de los artistas invitados a las mañanitas a la Virgen. (Foto: Cuartoscuro/corporate.televisaunivision.com/press)

Año con año los peregrinos visitan la Basílica de Guadalupe para llegar antes o durante el día de la Virgen, donde uno de los actos programados es la participación de diferentes artistas para cantarle Las Mañanitas.

Para 2025, algunos de los invitados confirmados son Carlos Rivera, investigador de ¿Quién es la máscara? y Lucero Mijares, actriz de teatro y cantante.

Además, el evento tiene una transmisión gratuita y en vivo para aquellos fieles que no pudieron acudir a la Basílica.

Las Mañanitas es un evento dedicado para conmemorar el día de la Virgen de Guadalupe. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Cuándo son Las Mañanitas a la Virgen?

Las Mañanitas a la Virgen es un evento donde no solo se interpreta la tradicional canción para ‘La Morenita’, también diferentes artistas interpretan una pieza musical como el ’Himno Guadalupano’.

El concierto comienza a las 11:00 p.m. del tiempo del centro de México del jueves 11 de diciembre de 2025.

La interpretación de Las Mañanitas están programadas para las 12:00 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO las Mañanitas a la Virgen?

Las Mañanitas a la Virgen son desde la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México, pero si no puedes acudir al lugar, también hay sitios de transmisión para verla desde un dispositivo móvil o una televisión.

Los sitios para seguir en vivo el concierto para la Virgen son los siguientes:

Canal Las Estrellas (TV abierta)

Canal Foro TV (TV abierta)

Cuenta de YouTube de N+ (transmisión gratuita)

Vix Premium (requiere de una suscripción con costo)

Carlos Rivera participa en Las Mañanitas a la Virgen 2025. (Foto: corporate.televisaunivision.com/press)

¿Qué artistas cantan las mañanitas a La Virgen?

Entre los artistas confirmados para interpretar alguna canción para la Virgen de Guadalupe en el concierto está Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández, y Daniela Romo.

Esta es la lista completa:

Aída Cuevas

Alex Fernández

Ana Cirré

Carlos Rivera

Daniela Romo

Lucero Mijares

Víctor García

De acuerdo con N+, ellos cantan acompañados del Mariachi Gama 1000, fundado en 1995, y reconocidos por subir al escenario con Shakira en su tour ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Posteriormente, se realiza una misa especial dedicada a ‘La Morenita’, la cual también se va a transmitir.

¿Cómo llegar a la Basílica de Guadalupe?

El 12 de diciembre es el Día de la Virgen de Guadalupe, donde miles de peregrinos se dan cita para acudir a conmemorar a ‘La Morenita’.

Para llegar a la Basílica se tienen distintas opciones de transporte público, tanto Metro como Metrobús y son las siguientes:

La Villa-Basílica (Línea 6 del Metro CDMX)

Deportivo 18 de Marzo (Línea 3 del Metro CDMX)

La Villa (Línea 6 o 7 del Metrobús)

Sin embargo, se debe estar al pendiente de los anuncios oficiales de los cierres de estaciones y sus horarios para el Día de la Virgen.

Si deseas llegar en automóvil, la dirección del recinto es Fray Juan de Zumárraga No. 2, Colonia Villa, Alcaldía Gustavo A. Madero.

Los horarios de visita de cualquier otro día (que no sea el de la Virgen de Guadalupe) es de las 6:00 a.m. a las 9:00 p.m.