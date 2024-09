La historia de ‘Señora, señora’: Denise de Kalafe cuenta cómo escribió su canción en una bolsa de pan

‘A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio’.... seguro escuchaste estos versos una y otra vez a lo largo de tu vida, Denise de Kalafe es su creadora, y con el paso del tiempo se convirtió una de las canciones más populares en la sociedad mexicana, su nombre es ‘Señora, señora’, pero no solo eso, la cantautora brasileña también interpretó temas navideños como ‘Arre borriquito’ y se prepara para un regreso a los escenarios tras ocho años de no dar un concierto.

Este tema’ se escucha, principalmente, en los cumpleaños de quienes son mamás y en el Día de las madres, celebrado el 10 de mayo, pero tiene una historia muy personal para la artista brasileña.

Denise de Kalafe lanzó 'Señora, Señora' en 1981. (YouTube / toksound) (YouTube / toksound)

¿Cuál es la historia de la canción ‘Señora, señora’, de Denisse de Kalafe?

“Nació un día cualquiera hace 35 años, mi mamá se fue a Brasil y me quedé sola en la Ciudad de México, en un departamento, un día pensé en irme con ella por una experiencia negativa, mi mamá me escribió una carta donde decía ‘Denise, la vida está llena de obstáculos, pero el premio no está ahí, está cuando brinques los obstáculos, eres una guerrera, debes seguir adelante’”, dijo de Kalafe en una entrevista concedida para El Financiero.

Sin embargo, la distancia y el agradecimiento a su mamá la inspiró de repente y se puso a escribir los versos y el coro en una bolsa de pan.

“Me va muy bien al poco tiempo, me siento al piano, se me ocurre la letra completa pensando en mi mamá, no le cambié una palabra, la inspiración nació, agarré un lápiz y escribí en la bolsa de pan, luego me puse a componer, era tardísimo en Brasil, pero la llamé y le canté la canción”, declaró la cantante.

Denise de Kalafe se presenta el 31 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional. (Foto: Cortesía)

Para la artista, no se trata de un tema efímero, en cambio, consiguió un lugar dentro de la sociedad mexicana gracias a los sentimientos expresados palabra por palabra.

“‘Señora, señora’ se instaló en el inconsciente colectivo de la gente, habla de quién fue, es y será mamá, es la mujer quien nos dio la vida, el papá es importante, pero las mamás de alguna manera, aunque no dieran a luz, es significar abrigar, proteger, cuidar, amar, ese tema llegó al corazón de todos”, agregó la compositora.

Denise no solo consideró los versos para conseguir el éxito y la vigencia, también agradeció a los memes y sus creadores.

“El 10 de mayo la cantan, me hace vigente, pero debo decirte que los memes son maravillosos, y eso me ayudan a estar presente, estoy agradecida con quién crea los memes, si pudiera invitarlos a mi casa para darles café a todos, lo haría”, declaró la intérprete de ‘El amor cosa tan rara’.

Sin embargo, dio la importancia a los sentimientos expresados en una canción para mantenerse en el gusto del público.

“Es importante la letra, la música, pero las palabras van a representar lo que tú sientes y expresas, luego no sabes como, pero los compositores lo logran, la inspiración viene del universo, es una forma de comunicación de lo que nos rodea con nosotros”, dijo para El Financiero.

Denise de Kalafe vive en Holbox, en Quintana Roo. (Foto: Instagram / @denissedekalafeoficial)

¿Por qué Denise de Kalafe se alejó de los conciertos?

La cantante brasileña tiene ocho años de no pisar un escenario y no dar un concierto para todo su público, ¿sus motivos? El mal de amores.

“Los primeros cuatro años fueron para curar el dolor de un amor finalizado después de 20 años, el primer año fue llorar, el otro para enojarme, el tercero para perdonar y el último para componer”, explicó en esta misma entrevista.

Pero su regreso será en uno de los recintos más importantes de nuestro país, se trata del Lunario del Auditorio Nacional, donde tiene preparadas sorpresas para sus fans en su concierto.

“Los voy a consentir, cantaré canciones de antes, de otros autores, intérpretes mexicanos internacionales, entre ellos Kany García, Natalia Lafourcade y más, es un movimiento musical joven, aprendo de ellas, es un idioma sincero y fresco, trataré de compartir emociones con mi voz y mis instrumentos”, detalló la cantautora.

La presentación de Denise de Kalafe es este 31 de octubre y los boletos están a la venta en Ticketmaster.