Valió Fito: Páez cancela concierto gratis en Zócalo de CDMX; ¿qué le pasó?

A días del concierto gratuito de Fito Paez en el Zócalo, el cantante anunció la cancelación de distintas presentaciones en México por un accidente doméstico.

“Hola queridos míos. El domingo a la mañana sufrí un accidente doméstico que devino en la fractura de cinco costillas. Me veo ante la imposibilidad de afrontar los próximos conciertos de septiembre en DF, Guadalajara y Colombia, Bogotá. Tengo a toda mi oficina retrogradando los conciertos de aquí a los próximos meses”, compartió el cantante ne el comunicado de su cuenta de X.

Fito Paez Fito Paez explicó el motivo de la cancelación de su concierto en la CDMX. (Foto: Instagram @fitopaezmusica)

¿Qué le pasó a Fito Páez?

El cantante argentino, Fito Páez no dio más detalles de lo sucedido, solo compartió que tuvo un accidente doméstico que lo dejo con cinco costillas rotas, por lo que sus conciertos tendrán que ser pospuestos.

El artista tenía programadas tres presentaciones en México en las siguientes fecha:

7 de septiembre Zócalo

19 de septiembre en Zapopán Jalisco, Auditorio Telmex

21 de septiembre Auditorio Nacional, Ciudad de México

“Queremos transmitir tranquilidad. Fito se encuentra recibiendo la atención médica adecuada y está en proceso de recuperación. Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo en este momento. A la brevedad, cada productor comunicará los detalles sobre las reprogramaciones y el proceso de devolución para aquellos que adquirieron entradas para los conciertos cancelados. Agradecemos nuevamente la comprensión”, finaliza el escrito.

Hasta ahora, Fito Páez tiene programada el resto de su gira en Uruguay y Argentina con normalidad, pues los conciertos comienza hasta el mes de noviembre y en diciembre se presenta en Santiago de Chile.

Fito Páez canceló su concierto gratis en el Zócalo de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro.com / Secretaría de Cultura Ciudad de México).

¿Quién es Fito Páez?

Fito Páez es un cantante argentino que nació el 13 de marzo de 1963, inició en la música cuando tenía 13 años y creo su propia banda bajo el nombre de Staff; sin embargo, tuvo una gran apertura cuando a los 19 años fue reclutado por Charly García en uno de sus conciertos.

A sus 61 años, ‘El trovador del rock argentino’ tiene 28 álbumes de estudio y no le teme a ningún género: “La música es un océano de libertad, y después son todas notas en una partitura. No hay ningún límite con la música, pero para ser sincero, me gusta la música noble, con inspiración, que te cuenta el corazón de las personas. Ya canté cumbia con Los Ángeles Azules”, dijo a AFP en 2022.