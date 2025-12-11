‘La Guadalupanaaa’: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO HOY ‘Las Mañanitas’ a la Virgen?

Lucero fue la invitada 'sorpresa' al evento de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. (Foto: Cuartoscuro)

Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe es uno de los actos más esperados por los devotos de ‘La Morenita’ que año con año visitan la Basílica para conmemorarla en su día, estos son los detalles del evento.

Entre los artistas invitados a cantarle a ‘Nuestra Madre’ está Carlos Rivera, investigador de ¿Quién es la máscara?, Alex, hijo de Alejandro Fernández, y Denise de Kalafe, autora de ‘Señora, señora’.

Y para todos aquellos que no puedan asistir presencialmente a la Basílica de Guadalupe, se va a transmitir completamente en vivo.

Carlos Rivera es uno de los cantantes confirmados para 'Las Mañanitas' a la Virgen de Guadalupe. (Foto: corporate.televisaunivision.com/press)

¿A qué hora son ‘Las Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe?

‘Las Mañanitas’ son la cereza del pastel de un concierto dedicado a la Virgen de Guadalupe para conmemorar su día.

El evento es uno de los más esperados por los devotos de ‘La Morenita’ y aunque la fecha es el 12 de diciembre, la presentación de los artistas inicia desde el 11 de diciembre a las 11:00 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver ‘Las Mañanitas’ a la Virgen desde la Basílica?

El concierto desde la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, se transmite desde distintas opciones para conmemorar y ‘acompañar’ en vivo el evento desde una televisión o un dispositivo móvil.

Estos son las distintas plataformas donde podrás ver la transmisión del concierto guadalupano de Televisa:

Las Estrellas – Señal de televisión abierta.

– Señal de televisión abierta. Foro TV – Disponible también en TV abierta.

– Disponible también en TV abierta. YouTube de N+ – Emisión gratuita a través de su canal oficial.

– Emisión gratuita a través de su canal oficial. Vix Premium – Opción digital bajo suscripción.

Sin embargo, TV Azteca tiene su propia emisión del acontecimiento religioso y lo va a pasar a través de las siguientes plataformas:

Azteca UNO - Señal de televisión abierta

- Señal de televisión abierta ADN Noticias - Canal de YouTube oficial

- Canal de YouTube oficial Redes sociales de TV Azteca

La emisión del evento no termina con la última participación musical de la noche, pues también van a pasar la misa conmemorativa tras las interpretaciones.

Artistas confirmados para el concierto a la Virgen de Guadalupe

Durante el concierto dedicado a la Virgen de Guadalupe no solo se interpretan ‘Las Mañanitas’, también algunos otros temas como ‘El Himno Guadalupano’.

Para 2025, en la emisión de Televisa, Lucero es la encargada de entonar ‘Las Mañanitas’, así lo confirmó la actriz durante el pasado 10 de diciembre como una ‘presentación sorpresa’.

En la lista de artistas que cantan alguna pieza musical dedicada a ‘La Morenita’ son los siguientes, de acuerdo con información de N+.

Aída Cuevas

Alex Fernández

Ana Cirré

Carlos Rivera

Daniela Romo

Lucero Mijares

Víctor García

Todos ellos van a estar acompañados del Mariachi Gama 1000, quien cuenta con más de dos décadas desde su fundación.

Además, el Mariachi Gama 1000 tiene presentaciones destacadas a lo largo de su carrera, por ejemplo, acompañaron a Juan Gabriel en diferentes conciertos, también a Shakira en algunas presentaciones en México.

En el caso de TV Azteca, la encargada de ‘Las Mañanitas’ es la cantante y creadora de contenido, Viviann Baeza, junto con Denisse de Kalafe.

El resto de artistas confirmados son los siguientes: