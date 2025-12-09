El ‘trono’ de César Duarte: Así fue cómo encontraron el sillón del papa Francisco en El Saucito

En 2019 elementos de la FGE de Chihuahua encontró un sillón que utilizó el papa Francisco durante su visita a México en 2016. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

César Duarte, exgobernador de Chihuahua, es uno de los tantos perfiles del Partido Revolucionario Institucional (PRI) involucrado en escándalos. Ahora enfrenta la imputación por el delito de lavado de dinero.

El 8 de diciembre, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del exfuncionario chihuahuense al cumplimentar una orden de aprehensión emitida desde mayo de 2024.

En julio de 2020, Duarte fue arrestado en Miami, Florida, y dos años después extraditado a México para enfrentar los señalamientos por parte de las autoridades estatales por presunto peculado y asociación delictuosa.

Encuentran el sillón que utilizó el papa Francisco en un rancho de César Duarte

César Duarte tiene años bajo la mira de autoridades mexicanas. Fueron múltiples aseguramientos y cateos a las lujosas propiedades del exgobernador.

Una de ellas fue el rancho El Saucito, asegurado en 2017 por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, donde encontraron uno de los objetos más llamativos y prueba de la devoción a la religión católica del exmandatario.

En una pequeña capilla ubicada a la orilla de una gran roca que sobresalía de la planicie del rancho El Saucito, había imágenes religiosas, algunas sillas y otros objetos. Todo estaba a la intemperie porque un hueco en la superficie dejaba entrar poca luz en el espacio cavernoso.

Dentro de las 4 mil 300 hectáreas del rancho, destacó un sillón blanco. Se encontraba junto al resto de las sillas, pero estaba protegido con una capa de plástico para evitar que se ensuciara con el polvo que entraba al cuarto.

En el respaldo del asiento aparecía el escudo del Vaticano. Se trata del sillón que utilizó el papa Francisco durante su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2016, cuando Duarte gobernaba la entidad.

La visita del papa Francisco a México cerró su gira en el estado del norte, donde fue despedido por el expresidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera, diversos miembros del gabinete de seguridad y César Duarte.

De acuerdo con Grupo Multimedios, José Guadalupe Torres Campos, obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, anunció la creación del Museo del papa Francisco, donde concentrarían los objetos y espacios que utilizó durante su visita.

Todo quedó en una promesa y no se sabía dónde quedaron los objetos de la visita del papa Francisco, hasta octubre de 2019, cuando las autoridades catearon el rancho El Saucito, aunque únicamente localizaron el sillón.

Ese sillón fue asegurado y se encuentra bajo disposición de las autoridades junto con otras pertenencias del exgobernador.