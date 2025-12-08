¿De regreso a la cárcel? FGR detiene a César Duarte, exgóber de Chihuahua; lo acusa de lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tras una orden de aprehensión emitida desde mayo de 2024.

La fiscala Ernestina Godoy apuntó que Duarte fue detenido por ser probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“César “N”, había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en el estado de Chihuahua, cuyo proceso está siendo tramitado por la Fiscalía local”, puntualizó el comunicado de la fiscala.

César Duarte Jáquez fue gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, por el PRI. Apenas en junio de este año, la justicia de Estados Unidos falló en favor de Duarte en un proceso iniciado por el también exgobernador Javier Corral, quien acusó al priista por corrupción, lavado de dinero y desvío de recursos públicos para la compra de propiedades en EU.

Godoy puntualizó que, en octubre de 2024, se realizó un trámite ante el gobierno de EU para que se autorizara un proceso contra Duarte Jáquez por un delito distinto y la operación se aprobó el 4 de diciembre de 2025.

¿De qué es acusado el exgobernador César Duarte?

La fiscala Ernestina Godoy, que acaba de asumir el cargo frente a la Fiscalía General de la República tras la salida de Alejandro Gertz Manero, confirmó la detención de César Duarte.

Asimismo, explicó que el proceso de investigación contra el exgobernador César ‘N’ son " por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano".

En junio de 2022, el gobierno de Estados Unidos entregó en extradición a César Duarte, quien había sido detenido en Florida en 2020. En su momento, autoridades mexicanas puntualizaron que Duarte Jáquez fue acusado por el desvío de 96 millones de pesos mexicanos extraídos entre 2011 y 2014.

Tras finalizar su gestión en 2016, la administración de Corral comenzó una investigación en contra de Duarte por desvío de recursos del erario.

Días después de su llegada a México vía extradición, el 6 de junio de 2022, se le dictó prisión preventiva al exgobernador de Chihuahua.

César Duarte fue captado en un bar en 2025

Luego de la resolución de un juez en Estados Unidos que exoneró a César Duarte, el exgobernador fue captado “de fiesta” en un bar llamado ‘Plan B’, ubicado en la capital chihuahuense, en junio de 2025.

En videos que fueron difundidos en redes sociales, el exgobernadador apareció bailando al ritmo de la canción “En la Frontera” de Juan Gabriel.

El político priista estuvo acompañado de personas cercanas, como Dalila Villalobos (síndica del municipio de Parral) y el regidor Vicencio Chávez.