¿Qué sabemos de Mauricio Quintanilla, empresario mexicano detenido en EU?

El empresario mexicano habría sido detenido por autoridades migratorias de EU.

El fin de semana se dio a conocer la detención del empresario mexicano Mauricio Quintanilla, por autoridades migratorias de Estados Unidos.

Quintanilla es propietario de la empresa Transportes Unidos Mexicanos (TUM) y permanece en el centro de detención de Adelanto, California, de acuerdo con información del diario Dallas News.

El empresario Mauricio Quintanilla habría sido detenido debido a que su visa estaba vencida, según algunos medios.

Mauricio Quintanilla también es socio de la empresa Energía del Valle de México (EVM) y ha enfrentado acusaciones de fraude desde el año pasado.

TUM se deslinda de detención de Mauricio Quintanilla

A través de un comunicado, TUM se deslindó de la detención de Mauricio Quintanilla en EU y agregaron que se desconocen los detalles de la aprehensión y de la situación legal del empresario.

“El señor Manfred Mauricio Quintanilla participa únicamente en el capital social de Grupo TUM como heredero de una parte del patrimonio de su padre, Don Miguel Quintanilla Rebollar, fundador de la empresa y, desde hace más de 15 años, el vínculo que guarda con Grupo TUM es estrictamente societario y patrimonial”, dice el documento.

En el documento, TUM detalló que Quintanilla no tiene funciones directivas, administrativas u operativas dentro de la compañía debido a que desde hace 7 años vive en el extranjero.

Mientras que Grupo TUM mantiene todas sus operaciones de transporte y logística funcionando con normalidad.

¿Qué sabemos de Mauricio Quintanilla?

Desde hace meses se habló de distintas acusaciones contra Mauricio Quintanilla, quien tendría al menos cinco órdenes de aprehensión vigentes.

Las irregularidades alcanzarían a su empresa EVM Energy que suministró energía a organismos públicos, según información de la agencia Quadratín.

Las investigaciones estarían a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no se han pronunciado sobre la detención de Quintanilla y tampoco detallaron si solicitarán o no la extradición del empresario por supuestos procesos abiertos en México, tal como ocurrió con Julio César Chávez Jr.