MC denuncia ‘chamaqueo’ en reforma de jornada laboral: ‘Patrón dará 2 horas menos cuando convenga’

La reforma laboral por las 40 horas, como está planteada por Morena, es 'una chicanada', acusó MC.

La iniciativa de reforma para establecer la jornada laboral de 40 horas, que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Senado, “es una broma y una chicanada”, criticó Alejandra Barrales, vicecoordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), en entrevista con medios de comunicación.

“Se está tratando de darle la vuelta al planteamiento de fondo de las 40 horas. La propuesta busca de fondo un descanso reparador para los trabajadores. Cuando viene el gobierno y dice que la propuesta puede ser una hora menos, media hora, entonces nos están chicaneando la propuesta”, apuntó.

Barrales afirmó que la jornada de 40 horas busca que sean dos días de descanso, pues además de que sea un tiempo reparador es para que se tenga más convivencia familiar e incluso se aporte al consumo, si se realizan actividades lúdicas.

El esquema de reducir los horarios laborales incluso puede caer en que “cuando convenga al patrón te va a dar dos horas, media hora. Es una broma”.

Adelantó que la bancada de Movimiento Ciudadano buscará acercar al gobierno información “para confirmar que no es algo que queremos sino que hay una argumentación detrás de que esto es así… Así como está (la propuesta), le están dando la vuelta, es una burla”.

Aunque no mencionó nombres, estimó que fue idea de un “queda bien”, que encontró cómo el gobierno puede darle la vuelta al tema.

Barrales criticó que Marath Bolaños, secretario del Trabajo, no esté atendiendo el fondo de la reforma laboral.

“Yo buscaría que una Secretaría de Trabajo hiciera conciencia de esto. Están estancados en creer que la productividad significa más horas, la productividad es hacer mejor las cosas en menor o mayor tiempo”.

Sin embargo, la vicecoordinadora emecista también criticó a los sindicalizados.

“Me preocupa que los sindicalistas cercanos al gobierno no estén levantando la voz, y no estén advirtiendo que no es lo que se busca de fondo con las 40 horas”.

Desestimó que el gobierno de la 4T quiera favorecer al sector empresarial con esta propuesta, y la bancada también buscaría sensibilizar a la iniciativa privada para afirmar que la reforma “no va a afectar la productividad”.

La semana pasada, Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que la reforma discutirá hasta el próximo periodo ordinario de sesiones.

“Como es una iniciativa que va a ser gradual, la entrada en vigor de las 40 horas, a partir del 2027, definitivamente lo vamos a legislar el próximo año.

“Vamos a hacer una serie de trabajos que va a incluir reuniones, que va a incluir todavía algunos foros, y lo vamos a hacer con mucha calma para seguir escuchando las opiniones sobre este tema, pero que ya parte de un consenso entre organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, y consulta con organismos sociales”, dijo en entrevista.