‘Sí pero no’: Exgobernadores panistas admiten tener concesiones de aguas; aseguran que todo es legal

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la Ley de Aguas y que el panista Ricardo Anaya amenazara con ‘quemar’ a morenistas y revelar las concesiones, dos legisladores del Partido de Acción Nacional (PAN) admitieron que tienen estas en regla.

En un encuentro con medios, Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco, y Miguel Márquez Márquez, de Guanajuato, actualmente senadores, aseguraron que no acapararon concesiones de agua y que estas se encuentran en regla.

Aseguraron que si se encuentran irregularidades, que se les cancele. “Me señalan 25 mil metros cúbicos, tengo una superficie de 27 hectáreas y para poder regar esa superficie necesitaría cuando menos 260 para poder dar agua a la producción de limones”, se defendió Ramírez Acuña.

También dijo que la concesión se le otorgó cuando no era funcionario público. En tanto, Miguel Márquez dijo que cuenta con dos concesiones, una con antigüedad de 50 años, con 150 mil metros cúbicos y se riegan 30 hectáreas.

La segunda es de uso agrícola, tiene 15 años y es para 15 hectáreas. El legislador panista insistió en que no hay ninguna desviación.

¿Qué plantea la Ley de Aguas?

La Ley de Aguas fue una propuesta promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y busca definir las reglas sobre el uso del recurso en procesos productivos como la agricultura, pero al mismo tiempo asegurar su disponibilidad para todas las personas.

En la propuesta se indica que el uso del agua no puede ser intercambiado entre particulares, ya que será la Comisión Nacional del Agua (Conagua) será quien la distribuya.

Con las modificaciones aprobadas por los legisladores, el Estado mexicano será el único responsable de regular el uso de agua, delineando las acciones que deberán asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal).

También se integra un catálogo de conceptos sobre responsabilidad hídrica para reconocer las prácticas que tendrán las personas concesionarias o asignatarias, al tiempo que se crea un Registro Nacional del Agua como una herramienta que favorezca el control y transparencia del régimen de concesiones y asignaciones.

En respuesta, esta semana agricultores del país se manifestaron en San Lázaro y llegaron en caravanas de tractores. Amenazaron con boicotear el festejo de Sheinbaum en el Zócalo capitalino, tras el avance de la Ley de Aguas.

Con información de EFE.