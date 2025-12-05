¿Habrá más bloqueos? Rosa Icela explica si agricultores realizarán marchas tras aprobarse Ley de Aguas

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, encabezó la conferencia Mañanera del Pueblo en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la conferencia ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 5 de diciembre, debido a que la mandataria participará en el sorteo del Mundial 2026 y, además, tendrá su primera reunión con su homólogo de EU, Donald Trump.

Se trata de la primera reunión entre ambos mandatarios luego de varias llamadas telefónicas. Además, la agenda de la presidenta Sheinbaum contempla también un encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, a quien ya había recibido en México hace unos meses.

Segob explica si habrá marchas de agricultores tras aprobarse Ley de Aguas

Al ser cuestionada sobre quienes están inconformes por la Ley General de Aguas, la secretaria de Gobernación detalló si nuevamente habrá o no marchas de agricultores tras la aprobación de la iniciativa.

“La Secretaría de Gobernación mantiene abierto el diálogo de forma permanente. En la mayoría de los casos hay que escuchar a las personas, absolutamente a todos, tengan o no tengan razón y así ha sido en la Secretaría”, dijo Rodríguez.

Por esa razón, la secretaria de Gobernación aseguró que no se contemplan más manifestaciones por dicho tema.

“Somos un gobierno que escucha y de levantar las demandas que sean posibles. Hay necesidad de hacer cambios en las leyes para poner orden y se va a hacer”, agregó.

Rosa Icela Rodríguez felicita al Congreso por aprobar Ley de Aguas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, felicitó al Congreso por a aprobación de la Ley General de Aguas enviada por la presidenta.

“Se pondrá orden en todo lo relativo a la cuestión hídrica. Vale la pena felicitar al Congreso por esta iniciativa de ley enviada por la presidenta de México, además agradecer a los grupos que participaron y dieron sus opiniones al respecto”, dijo la funcionaria.

El dictamen se presentó en el Senado el jueves 4 de diciembre, después de que la Cámara de Diputados lo aprobara en lo general y en lo particular tras un debate de 24 horas.

Al respecto, los senadores de Morena dispensaron trámites para que la iniciativa no pasara por comisiones y se abriera la discusión de la nueva Ley de Aguas en el pleno.

Sheinbaum también se reunirá con migrantes este viernes, explica Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, anunció que la presidenta Sheinbaum también se reunirá con migrantes en Estados Unidos este viernes tras su participación en el sorteo de la FIFA y sus encuentros con Donald Trump y Mark Carney.

La secretaria informó que la presidenta Sheinbaum viajó el jueves por la tarde a Washington en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debido a los tiempos de ida y vuelta.

Además, detalló que antes se informó al Senado que la mandataria se ausentaría del país, para cumplir con todos los protocolos legales.

Será a las 11:00 horas cuando la presidenta Sheinbaum participe en el sorteo donde se determinará el grupo de países en el que jugará la Selección Mexicana como parte del Mundial 2026.