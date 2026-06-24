Transportistas ‘traicionan’ a Segob y ‘acechan’ Aeropuerto de Guadalajara: ¿Qué carreteras bloquean HOY?

La convocatoria para los bloqueos de transportistas en México indican que las protestas inician entre las 7:00 y 8:00 am de este miércoles 24 de junio.

¡Siempre sí hay bloqueos! La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) realiza bloqueos en carreteras este miércoles 24 de junio pese al acuerdo con la Secretaría de Gobernación.

Los manifestantes realizan bloqueos intermitentes en la carretera Guadalajara-Chapala, en el tramo del Aeropuerto de Guadalajara. La Secretaría de Comunicaciones de Jalisco hizo un llamado a evitar la zona.

Mientras que el Aeropuerto agregó que los bloqueos se realizan con transportes de carga que impiden la circulación en los dos carriles cerca de la terminal.

“Esta situación podría generar tránsito lento y retrasos en los tiempos de traslado hacia la terminal aérea. Te recomendamos salir con anticipación”, dijo.

Las afectaciones vehiculares iniciaron desde las 8:00 horas en varios puntos del país, principalmente en Puebla, donde las movilizaciones no se cancelaron.

La AMOTAC busca visibilizar situaciones como la inseguridad en las carreteras, presuntas extorsiones por parte de autoridades y los elevados costos para recuperar unidades retenidas.

El Financiero comparte la cobertura EN VIVO de las protestas de los transportistas en México de este miércoles, día del juego de México contra Chequia en el Mundial 2026.

Con caravana, transportistas de Tabasco se suman a movilización nacional

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) en Tabasco iniciaron este miércoles una caravana desde el municipio de Cárdenas con dirección a Villahermosa, como parte de la jornada nacional de protestas convocada por el gremio transportista.

Decenas de unidades se concentraron en la entrada de Cárdenas y, tras recibir indicaciones de la dirigencia, emprendieron el recorrido hacia la capital tabasqueña por la carretera federal.

Además, mantienen la advertencia de realizar un bloqueo en el Puente Los Monos, uno de los principales accesos carreteros de Villahermosa, alrededor de las 14:00 horas, aunque la medida dependerá de los resultados de la mesa de diálogo que sostienen representantes nacionales de la organización con autoridades federales en la Ciudad de México.

Inicialmente, la movilización contemplaba cierres en las salidas hacia Cárdenas, Teapa, Frontera y Macuspana; sin embargo, la estrategia fue modificada y se determinó concentrar la protesta únicamente en el trayecto de Cárdenas a Centro.

Carril abierto en la caseta México-Pachuca de San Cristóbal Ecatepec

Con dirección a la Ciudad de México, elementos de tránsito abrieron un carril en la autopista México-Pachuca minutos antes de las 11:00 horas.

Los bloqueos se realizan a la altura de la caseta de San Cristóbal, en Ecatepec, así como sobre la Vía Morelos.

¿Qué avenidas y carreteras cerraron los transportistas HOY 24 de junio?

De acuerdo con diversos reportes, los transportistas salieron a manifestarse y se concentraron en los siguientes puntos:

México-Pachuca.

México-Querétaro.

Cuacnopalan–Oaxaca (a la altura de Tehuacán, Puebla).

México–Puebla.

Periférico Ecológico (en dirección a Cholula).

México–Atlixco.

A la par, transportistas de Veracruz realizan un bloqueo parcial de carreteras en Xalapa, como parte de la movilización nacional convocada por la AMOTAC.

Los manifestantes cerraron parcialmente la vialidad, provocando un intenso tráfico en el sitio y la molestia de cientos de personas que circulan por el lugar.

¿Por qué la AMOTAC bloquea carreteras, pese a anuncio de Gobernación?

Andy Rossini Martínez, delegado estatal de la AMOTAC en Puebla, afirmó que los bloqueos en la entidad son ante la falta de acuerdos; explicó que decidieron salir a las calles a la espera de la reunión con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El resultado del diálogo con el funcionario sería determinante para decidir si continuaban con el bloqueo o se retiraban. En tanto, dicho encuentro entre autoridades federales y de la AMOTAC no ha concluido.

“Solo tenemos promesas, no tenemos nada garantizado, por lo tanto, el paro sigue y en el estado de Puebla se hará la manifestación”, dijo en entrevista televisiva con Alberto Rueda.

Poco después de las 10:00 horas, la Secretaría de Gobernación afirmó que lograron una minuta de trabajo y una ruta de atención a los planteamientos de los transportistas.

Además, la AMOTAC se comprometió a realizar únicamente movilizaciones, sin bloqueos carreteros, aunque las afectaciones viales se hicieron notar desde la primera hora.

¿Qué exigen los transportistas que protestan en México?

Al igual que protestas anteriores, las principales demandas de los transportistas son:

Mayor seguridad en carreteras federales y estatales.

Eliminación de cobros por permisos municipales para circular.

Fin a las presuntas extorsiones por parte de autoridades.

Reducción de los costos de arrastre y resguardo de grúas.

Alto al incremento de los combustibles.

Cese de abusos en la Central de Abasto de la Ciudad de México.

de la Ciudad de México. Agilización de trámites relacionados con licencias, placas y documentación vehicular.

Fin a los presuntos acuerdos entre autoridades y empresas de grúas que, aseguran, derivan en cobros excesivos para liberar unidades.

La AMOTAC indicó que las movilizaciones serán pacíficas, aunque recomendó a los automovilistas tomar precauciones y anticipar sus traslados debido a las posibles afectaciones viales que podrían registrarse durante gran parte de la jornada.

Con información de Ana Alicia Osorio y Ricardo Guadarrama.