Transportistas bloquearán carreteras el miércoles 24 de junio: ¿A qué hora y qué zonas serán afectadas?

¡Toma tus precauciones! Los transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) anunció una marcha y movilización nacional para este miércoles 24 de junio, lo que podría provocar afectaciones viales en carreteras y accesos a diversas ciudades del país durante las primeras horas de la mañana.

Los transportistas detallaron, a través de un comunicado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la ciudadanía, que la protesta comenzará a las 07:00 horas de este miércoles en los 32 estados de la República.

Entre las principales exigencias de la AMOTAC está la falta de soluciones a los problemas que enfrenta el sector del transporte en sus distintas modalidades: carga, turismo y pasaje.

“Realizaremos una manifestación y movilización nacional pacífica en las principales carreteras de los 32 estados del país”, señaló la agrupación.

¿Qué zonas afectarán los transportistas este miércoles 24 de junio?

Aunque la organización no detalló qué tramos carreteros serán bloqueados, indicó que las protestas se realizarán en las principales vías de comunicación de los 32 estados, por lo que se prevén afectaciones en autopistas, carreteras federales y accesos a ciudades estratégicas.

Además, AMOTAC advirtió que, en caso de no obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades, los transportistas iniciarán una movilización en marcha lenta hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

¿Cuáles son las demandas de los transportistas?

Entre las principales demandas del gremio destacan:

Mayor seguridad en las carreteras ante el incremento de la violencia y los robos al transporte.

Fin a los cobros excesivos de servicios de grúas federales, estatales y municipales.

Eliminación de permisos municipales para ingresar a ciudades y realizar labores de abastecimiento.

Establecimiento de tarifas oficiales de operación para el sector.

Agilización de trámites pendientes ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), como placas, licencias y certificados.

Alto a las extorsiones en retenes federales y militares.

Entrega de placas y actualización documental para unidades rezagadas.

Modificaciones al artículo 133 Bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas.

Cese de la persecución y sanciones contra pequeños transportistas por parte de corporaciones de seguridad.

La organización sostuvo que el llamado “hombre camión” continúa siendo uno de los sectores más afectados y acusó que sus demandas han sido ignoradas por las autoridades.

Por esta azón, lamentó las molestias que la movilización pueda generar a los usuarios de las carreteras, pero afirmó que la falta de resultados los ha obligado a recurrir a estas acciones para exigir un “transporte digno y justo”.