Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 23 de junio: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 23 de junio. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 23 de junio.

En esta conferencia de prensa podrían participar los titulares del sector Salud para brindar información respecto al manejo epidemiológico ante la llegada de turistas internacionales en diferentes puntos del país por el Mundial 2026.

Sigue la conferencia matutina minuto a minuto en El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 22 de junio?

En la mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los 800 millones de pesos acordados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para atender el rezago estudiantil no llegarán a manos del magisterio.

“Está equivocada la idea de que el recurso es para la CNTE, es falso, es para mejorar la educación en Oaxaca (...) Esos 800 millones de pesos no tienen nada que ver con la CNTE sino que se destinan al beneficio de la educación para los niños en Oaxaca”, comentó la mandataria.

También se refirió a las elecciones en Colombia, que los resultados preliminares dan el triunfo a Abelardo de la Espriella.

Afirmó que, una vez que se conozcan los resultados oficiales, felicitará al ganador. En tanto, Gustavo Petro, su homólogo colombiano, denunció irregularidades en los comicios.