El pato Merlín en Palacio Nacional

“Es un asunto de humanismo”, soltó Claudia Sheinbaum, al recibir en la denominada “mañanera del pueblo” al famoso pato Merlín, el cual llegó a Palacio Nacional portando su camiseta de la Selección Mexicana de Futbol y una bufanda de la FIFA. Tomando en cuenta las reacciones en redes sociales, la visita de la mascota no oficial del Mundial fue viral. El ambiente social se presta para incluir en la conferencia matutina símbolos futboleros. Vamos a ver qué tanto suma la presencia del famoso Merlín.

El pacto Pemex-Petrobras se firma hoy

Como lo anticipó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado viernes, el director general de Pemex, Juan Carlos Fragoso Carpio, firmará hoy en Brasil un acuerdo de cooperación estratégica y técnica con Petrobras, la otra gran empresa latinoamericana de petróleo, representada por su presidenta, Magda Chambriard. Con esta firma se ampliará para Pemex el horizonte de oportunidades en diversas áreas del quehacer petrolero, desde la exploración y la producción, refinación y hasta el mejoramiento del desempeño ambiental. La base del acuerdo es la sinergia que ambas empresas pueden generar. Ya veremos el resultado.

MC ‘mete el hombro’ por el Movimiento del Sombrero

Movimiento Ciudadano ‘metió el hombro’ por el Movimiento del Sombrero y presentó ayer ante la Corte una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma electoral de Michoacán que impide que candidatos independientes se organicen bajo un mismo símbolo, color o emblema. Dicha modificación, a decir del partido naranja, pretende cerrar el paso a las urnas al movimiento fundado por Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado en noviembre del año pasado, y a quien Grecia Quiroz, su esposa, relevó tras el suceso. El dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que con el recurso buscan que se respete la voluntad de la gente y lo que el pueblo decida.

Despistada, senadora de Morena va por Aguascalientes

Aunque la fecha para el inicio del registro de aspirantes a “coordinadores estatales de la 4T” y futuros candidatos a las 17 gubernaturas –el 22 de junio– se venía anunciando en el partido desde hace meses, ayer la senadora aspirante al gobierno de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, dijo que no estaba enterada de la fecha que viene en la convocatoria. Y, por despistada, no entregó en tiempo y forma su solicitud de licencia y no ha sido aprobada en la Comisión Permanente del Congreso. Aun así, acudió ayer al World Trade Center a registrarse. Aunque admitió que va contra las reglas, sostuvo que no lleva ventajas.

Los golpes de Bonilla a Morena en BC

El conflicto entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su antecesor, Jaime Bonilla, tiene en riesgo una posible alianza en la entidad entre Morena y el PT. Bonilla no baja a Ávila de narcogobernadora, mientras que el gobierno de Ávila imputó a Bonilla por peculado de 37 mil millones de pesos y está bajo proceso penal. El caso es que ayer Bonilla mostró su apoyo a Montserrat Caballero, como candidata del PT a la gubernatura y adelantó que podrían ir solos.

INE da un paso al frente por la inclusión

Ante las dificultades que experimentaron las personas con discapacidad visual en la pasada elección judicial, el INE inició ayer una serie de consultas ciudadanas sobre materiales y boletas electorales accesibles para las elecciones de juzgadores, con el objetivo de identificar barreras, compartir experiencias y generar propuestas que fortalezcan la accesibilidad de las personas con discapacidad visual y sus organizaciones en los próximos procesos electorales. La iniciativa es de reconocerse, pero solo quedará en una anécdota si el Congreso no aprueba presupuesto suficiente para que el INE haga boletas en braille.