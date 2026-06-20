¿Gobierno pagó 800 millones de pesos a la CNTE para levantar plantón? Esto explicó Mario Delgado

VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, 12JUNIO2026.- Mario Delgado, secretario de Educación Pública, durante la entrega de la Beca Rita Cetina en la entidad colimense. FOTO: GABRIEL MONROY/PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Luego de que trascendiera que el Gobierno Federal habría destinado 800 millones de pesos a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, en medio de las negociaciones para levantar el plantón instalado en el Zócalo, el titular de la SEP, Mario Delgado, rechazó que se trate de un pago al magisterio para que retirara su protesta.

Las versiones surgieron después de que la CNTE acordó desmontar el campamento que mantuvo durante casi tres semanas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como parte de sus movilizaciones para exigir mejoras salariales, cambios al sistema de pensiones y atención a diversas demandas laborales.

Mario Delgado niega pago de 800 millones de pesos a la CNTE

En entrevista con medios, el secretario de Educación Pública aseguró que los 800 millones de pesos no fueron entregados al sindicato ni a la CNTE, sino que forman parte de recursos presupuestales destinados a combatir el rezago educativo en entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

—Secretario, ¿de dónde salen los 800 millones que se dan a la disidencia de Oaxaca? —le preguntó un reportero.

—Siempre tenemos recursos para atender el rezago educativo. ¿A dónde se destinan? Precisamente a estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, principalmente para atender las necesidades del sistema educativo—, respondió el funcionario.

De acuerdo con Delgado, estos recursos se utilizan para la creación de plazas docentes, asignación de horas de trabajo, recategorizaciones, contrataciones y otras necesidades detectadas mediante diagnósticos educativos realizados por las autoridades federales.

“Donde hacen falta maestros se crean plazas, donde hacen falta horas se crean horas para atender el rezago educativo. ¿Y de dónde salen? Pues del presupuesto de educación, es para eso”, explicó.

El funcionario señaló que este esquema de asignación de recursos no es nuevo y que se ha aplicado durante los últimos tres años como parte de una estrategia para reducir las carencias educativas en distintas regiones del país.

Los recursos no pasan por manos de la CNTE, asegura la SEP

Mario Delgado insistió en que los montos destinados a Oaxaca y otras entidades no representan una transferencia de dinero a organizaciones sindicales.

“La Coordinadora no eroga absolutamente un peso. Todo se hace con presupuesto de la Secretaría de Educación y no pasa por las manos del sindicato, ni por la CNTE ni por el SNTE. Todos son plazas del presupuesto federal; no hay ningún recurso para el sindicato”, sostuvo.

Asimismo, indicó que las inversiones federales en educación incluyen programas como becas para estudiantes de primaria y secundaria, entrega de uniformes, equipamiento tecnológico, mejoras en infraestructura escolar y apoyos a planteles educativos.

¿Los 800 millones fueron para que la CNTE levantara el plantón?

Cuestionado directamente sobre si el monto fue ofrecido como parte de la negociación para que los maestros abandonaran el plantón en la Ciudad de México, el secretario rechazó esa versión.

“No, no, no. Eso no es la primera vez que ocurre. Se hace un trabajo de diagnóstico serio y a partir de la necesidad. Son recursos para telesecundarias, primarias o preescolar, dependiendo de cada caso”, respondió.

Delgado reiteró que las mesas de diálogo con las representaciones magisteriales se enfocan en identificar necesidades del sistema educativo en cada estado y no en entregar recursos a las organizaciones sindicales.

“Nunca se les ofreció este dinero para que se fueran de la ciudad. Es una negociación que se tiene a partir de las necesidades del servicio que hay en los estados. Y no sólo se hace con Oaxaca, se hace con todas las representaciones oficiales del sindicato”, afirmó.