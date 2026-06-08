Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 8 de junio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 8 de junio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre los resultados al Congreso de Coahuila donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ‘barrió’ con Morena.

La victoria del PRI se perfila en 16 de los distritos electorales de la entidad, de acuerdo con el último corte del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), realizado a las 00:50 horas.

El PRI registró 54.98 por ciento de los votos, colocándose como la fuerza política con mayor respaldo, mientras que Morena quedó en segundo lugar con 26.1 por ciento.

Precio del diésel: Esta es la gasolinera de Edomex que vende el diésel a menos de 27 pesos

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, informó que el precio promedio del diésel se mantiene en 27.20 pesos.

Además, hay una gasolinera del Estado de México que vende a menos de 27 pesos el litro de dicho combustible. Se trata de Pemex servicio Miño en Toluca, donde se vende a 26.90 pesos el litro.

Otras de las estaciones donde se vende más barato el diésel, son las siguientes:

Pemex 138-B en carretera costera del Golfo de Coatzacoalcos, Veracruz, vende el litro de diésel en 26.91 pesos.

Pemex boulevard Solidaridad 646 en Hermosillo, Sonora, ofrece el litro de diésel a 26.95 pesos.

Pemex avenida Francisco I. Madero poniente 11721 en Morelia, Michoacán, vende el litro de diésel en 26.97 pesos.

Pemex calzada Andrés Serra Rojas 528, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ofrece el litro de diésel en 26.97 pesos.

Clubes de fútbol aceptan ‘reto’ de Sheinbaum: Abrirán escuelas para niñas y niños

La presidenta Sheinbaum anunció que los clubes de futbol aceptaron su ‘reto’ para construir escuelas dedicadas a este deporte y destinadas a niñas y niños.

El proceso de iniciación será para menores de 5 a 12 años y después seguirá el futbol escolar con alumnos de primaria y secundaria para jugar la Copa Escolar.

Las competencias federadas serán la sub-12 y sub-13. Por eso se impulsará la agenda social integral de futbol base con el objetivo de que todos tengan acceso al deporte y con miras a la Selección Mexicana.

Para ello se hará la detección de talento en categorías sub-14 y sub-15 con la Copa Promesas, Liga TDP, Liga Premier y Liga de Expansión.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’