Pip pip, ya llegó Olinia: ¿Cuánto cuesta el auto eléctrico de Sheinbaum?

La presidenta de México llegó a la presentación de Olinia manejando la Unidad 1.

Manejado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así fue como el Gobierno presentó Olinia, el auto eléctrico hecho en México, este domingo 7 de junio.

“Olinia no es solo un vehículo eléctrico, es una idea sencilla, pero muy poderosa: Que la inteligencia y la creatividad de los jóvenes mexicanos pueden convertirse en innovación y bienestar para nuestro pueblo”, dijo la mandataria desde Zumpango, Estado de México.

Durante la exhibición, el equipo detrás de Olinia (movimiento en náhuatl) explicó que el auto tiene una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora “pensado para trayectos urbanos”.

La batería de Olinia permite una jornada de trabajo de entre 8 a 12 horas y cuenta con una llanta de refacción en la parte trasera.

¿Cuántas personas le caben a Olinia?

El Gobierno de México resaltó que Olinia puede transportar hasta a 6 personas sentadas con cinturón de seguridad.

Respetando el derecho universal a la movilidad, el diseño de Olinia también permite que personas que necesitan sillas de ruedas puedan viajar con facilidad.

¿Qué sabemos de la batería de Olinia?

La investigadora Imelda Vega, que participó en el desarrollo de la unidad, explicó que funciona con una batería de 14.5 kilowatts ubicada entre las ruedas traseras.

El equipo detrás de Olinia destacó que es una unidad ‘barata’, pues mientras un auto convencional gasta en gasolina 2.40 pesos por kilómetro, y una motocicleta, 1 peso por kilómetro, el auto eléctrico mexicano solo consume 49 centavos por kilómetro.

¿Cuánto costará el auto Olinia?

Tendrá un precio inicial de 150 mil pesos y se prevé que las primeras unidades sean entregadas hasta el verano de 2027.