Usan el mismo cargador que los Tesla: Así es Olinia, el primer auto eléctrico hecho en México

La presidenta Sheinbaum encabezó la presentación del vehículo Olinia, un proyecto mexicano de mini vehículos eléctricos.

La apuesta de México por desarrollar un vehículo eléctrico propio comienza a tomar forma con Olinia, el proyecto impulsado por el Gobierno federal que busca crear una nueva generación de vehículos urbanos de bajo costo diseñados y desarrollados en el país.

Aunque el proyecto aún no cuenta con vehículos de producción comercial, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la decisión de utilizar un sistema de carga compatible con el estándar NACS (North American Charging Standard), el mismo conector popularizado por Tesla y que se ha convertido en uno de los estándares más adoptados en Norteamérica.

La estrategia busca reducir una de las principales barreras para la adopción de autos eléctricos: la infraestructura de recarga. Al emplear un estándar ampliamente utilizado en México, Estados Unidos y Canadá, Olinia podría aprovechar una red de carga más amplia que la disponible para otros vehículos eléctricos.

El proyecto forma parte de la estrategia industrial presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar la innovación tecnológica nacional y fortalecer la movilidad sustentable en México.

¿Qué es Olinia y quién desarrolla el auto eléctrico mexicano?

Olinia fue presentado oficialmente en enero de 2025 como la primera armadora mexicana de mini vehículos eléctricos. El desarrollo tecnológico está a cargo de equipos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Tecnológico Nacional de México, con apoyo de dependencias federales vinculadas a ciencia y tecnología.

El nombre proviene del náhuatl y significa “moverse” o “estar en movimiento”, una referencia directa a su enfoque en la movilidad urbana.

El mismo cargador que utilizan los Tesla

Uno de los anuncios más relevantes del proyecto es la adopción del estándar NACS de Tesla, un conector que originalmente fue desarrollado por la automotriz estadounidense y posteriormente abierto a otros fabricantes. Actualmente es uno de los formatos de carga con mayor crecimiento en Norteamérica.

La compatibilidad con este estándar podría facilitar la integración de Olinia a la infraestructura de carga existente y simplificar la experiencia de los usuarios que busquen recargar sus vehículos eléctricos.

Este domingo, durante el lanzamiento de Olinia, en Zumpango, Estado de México, se detalló que el vehículo alcanzará una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y tendrá autonomía para 125 kilómetros.

La batería de Olinia permite una jornada de trabajo de entre 8 a 12 horas y cuenta con una llanta de refacción en la parte trasera.

¿Cuántos modelos tendrá Olinia?

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno federal, el proyecto contempla tres vehículos orientados a distintos segmentos de movilidad urbana:

Movilidad personal

Un microauto para dos pasajeros orientado a desplazamientos urbanos.

Movilidad de barrio.

Un vehículo para cuatro ocupantes pensado para trayectos cortos dentro de ciudades.

Entregas de última milla.

Una versión de carga destinada a repartos y logística urbana.

Este primer modelo de Olinia tendrá un precio inicial de 150 mil pesos y se prevé que las primeras unidades sean entregadas hasta el verano de 2027.