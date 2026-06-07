Video: Trump ‘echó taco’ con Sheinbaum en un restaurante similar a Sanborns, según grabación con IA

¿Fueron al Festival del Mollete? Donald Trump publicó un nuevo video en el que incluye a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la grabación hecha con inteligencia artificial se observa que Trump y Sheinbaum comen tacos.

La publicación realizada este domingo 7 de junio en Truth Social muestra al presidente de Estados Unidos realizando distintas actividades. Primero va a bordo de una aeronave para luego aparecer en paracaídas. La siguiente imagen que muestra el video con IA es de Trump sosteniendo una pizza con su cara impresa en la masa.

Las imágenes son acompañadas por una canción que dice que “todos aman a Donald Trump”.

¿Qué hacen Sheinbaum y Trump en el video con IA del presidente de EU?

Luego de mostrar lo que sería una reunión con personas mexicanas, Trump aparece en la grabación a la derecha de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El fondo del video con inteligencia artificial publicado por el mandatario estadounidense muestra imágenes parecidas al interior del Sanborns de Los Azulejos, ubicado en la calle de Madero, el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Otro elemento que hace referencia al restaurante propiedad del empresario mexicanos Carlos Slim son los platos. Las imágenes muestran que Trump y Sheinbaum le dan una mordida a lo que pareciera ser un taco de barbacoa, mientras que los platos son blancos con azul, similares a los de porcelana del Sanborns.

La grabación muestra a Trump en partes de Italia, el Medio Oriente, África, China, India y frente a la Casa Blanca, donde quiere poner un salón de baile.

¿Cuándo fue la última llamada de Claudia Sheinbaum con Donald Trump?

La llamada más reciente entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump ocurrió hace casi un mes.

A mediados de mayo pasado, ambos presidentes hablaron sobre los avances en seguridad y comercio, según informó la mandataria mexicana, quien agregó que la comunicación continuará.

La llamada de Sheinbaum con Trump ocurrió en medio de las presiones de EU a México luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y a otros 9 funcionarios, entre ellos el senador con licencia Enrique Inzunza, de nexos con el crimen organizado, en particular con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.