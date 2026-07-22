Como una guerrera de Guerrero reciben a Esthela Damián en pie de la cuesta

Esthela Damián refrendó su compromiso de mantener un diálogo directo y sin intermediarios con la ciudadanía.

Como parte de sus jornadas de trabajo territorial en defensa de la Soberanía Nacional, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, encabezó un recorrido casa por casa en Pie de la Cuesta con el objetivo de escuchar de viva voz las necesidades, inquietudes y propuestas de las familias locales.

Durante la caminata, Damián Peralta saludó a comerciantes, prestadores de servicios y vecinos de la localidad, reafirmando que la verdadera transformación de Guerrero se construye caminando el territorio y cercanos a la gente.

Una guerrera de Guerrero, así llamaron las y los habitantes de Pie de la Cuesta a Damián Peralta, a quien ofrecieron un cálido recibimiento y respaldo, reconociendo su trayectoria y el trabajo permanente que realiza en favor de los sectores más vulnerables de la entidad.

Por su parte, Esthela Damián enfatizó que mantendrá este ritmo de trabajo de territorio en defensa de la Soberanía Nacional en los diferentes municipios, asegurando que solo escuchando al pueblo de frente se pueden consolidar los proyectos que impulsen el bienestar de Guerrero.