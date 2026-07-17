Esthela Damián llama a egresados de la UAGro a llevar atención dental a las comunidades de Guerrero

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, participó como madrina de la generación 2021-2026 “Raúl Arturo Vázquez García” de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), donde llamó a los nuevos profesionistas a poner sus conocimientos al servicio de las comunidades que más lo necesitan.

Durante la ceremonia de clausura, realizada en Acapulco, concluyeron su formación profesional 158 estudiantes de Odontología, quienes recibieron un mensaje de reconocimiento por parte de Damián Peralta.

En su intervención, afirmó que la educación representa una herramienta para transformar el futuro de las personas y destacó el esfuerzo realizado por los estudiantes y sus familias para concluir sus estudios universitarios.

“Ver los ojos de estos 158 nuevos profesionales de la salud llenos de esperanza me confirma que el Guerrero del Futuro ya comenzó y se escribe con letras de juventud”, expresó.

La también aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero invitó a los egresados a perseguir sus metas y a no permitir que las dificultades limiten sus proyectos personales y profesionales.

Asimismo, recordó su formación en la UAGro y compartió parte de su trayectoria, al señalar que inició su carrera política trabajando con comunidades indígenas y campesinas.

Durante su mensaje, exhortó a los nuevos odontólogos a realizar su servicio social en regiones donde existe escasez de especialistas en salud bucal.

“Vengo de hacer una gira por Cochoapa el Grande y Metlatónoc; allá en la Montaña nos están esperando porque no hay dentistas. Vayan y cumplan con su gente, ese será su verdadero pago”, señaló.

Como parte de su mensaje de despedida, Esthela Damián invitó a los graduados a leer el poema “No te salves”, del escritor uruguayo Mario Benedetti, como una reflexión para enfrentar los retos de la vida profesional.

Al concluir la ceremonia, los asistentes despidieron a la madrina de generación con aplausos y porras dirigidas a la Universidad Autónoma de Guerrero.