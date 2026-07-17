Revisión del T-MEC continúa: Equipo de EU viajará a México para negociar acero, autos y comercio

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, reconoció la colaboración del gobierno mexicano. (Foto: EFE)

Washington enviará la próxima semana a su equipo negociador a la Ciudad de México para celebrar la tercera ronda bilateral de negociación rumbo a la revisión conjunta del T-MEC.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) informó que las delegaciones de ambos países se reunirán del 21 al 23 de julio en Ciudad de México.

Agregó que la visita es para avanzar en las negociaciones sobre comercio de acero y aluminio y sus productos derivados, industria automotriz, seguridad económica, temas laborales, agricultura y servicios de pagos electrónicos.

EU espera que continúe la relación comercial con México

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, reconoció la colaboración del gobierno mexicano encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Agradezco al secretario Ebrard y a su equipo en la Secretaría de Economía por su colaboración durante varios meses para fortalecer la relación comercial y económica bilateral entre Estados Unidos y México”, señaló.

Añadió que “este trabajo ha generado muchos éxitos, incluidos avances recientes en asuntos identificados en el Informe Nacional de Estimación sobre Barreras al Comercio Exterior de 2026”.

Afirmó que espera “seguir construyendo sobre ese progreso para garantizar que la relación comercial entre Estados Unidos y México beneficie a fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores, proveedores de servicios y empresas de todos los tamaños, además de cerrar cualquier resquicio que permita que terceros países se beneficien indebidamente del tratado”.

Washington destaca avances en el T-MEC negociados con México

Entre los avances reconocidos por Washington destaca la actualización, realizada por México en julio, de los controles para la exportación de bienes de uso dual, con el objetivo de alinearlos más estrechamente con las regulaciones estadounidenses en materia de seguridad económica.

La USTR también destacó acciones en materia de propiedad intelectual, al señalar que México ha realizado cambios importantes para atender preocupaciones relacionadas con la protección de patentes farmacéuticas, el combate a la piratería en línea, así como el fortalecimiento de la aplicación administrativa, penal y en frontera.

En facilitación comercial, el gobierno estadounidense resaltó la modernización de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y el nuevo marco para agilizar operaciones transfronterizas, además de la puesta en marcha del programa de agencias aduanales en todos los puertos del país.

Reconoció medidas ambientales para combatir la exportación de aguacates provenientes de zonas deforestadas ilegalmente y acciones para controlar con mayor eficacia las descargas de aguas residuales industriales hacia el suroeste de Estados Unidos.

Otro de los puntos señalados fue la simplificación de los requisitos de prueba para equipos de telecomunicaciones, una medida que, según Washington, facilitará las exportaciones estadounidenses hacia el mercado mexicano.