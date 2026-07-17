Prenden las alertas en Wall Street: Ejecutivos de EU venden acciones al segundo ritmo más alto en 20 años

También existe preocupación por la saturación de los mercados bursátiles, a medida que las empresas de IA buscan salir a bolsa.

Los ejecutivos estadounidenses están vendiendo acciones al segundo ritmo más rápido en más de 20 años, lo que para algunos inversores es una señal de alarma clásica, ya que sugiere que las personas con mayor conocimiento corporativo desconfían de los mercados.

Según EPFR Global Market Intelligence, los directivos de empresas vendieron acciones por un valor de 77.600 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, un 20 por ciento más que el año anterior. La única vez que la ola de ventas fue más intensa fue en 2021, cuando los mercados estaban inundados de fondos provenientes de los estímulos económicos derivados de la pandemia.

“La actividad de los directivos sugiere que los ejecutivos no están especialmente interesados ​​en aumentar su exposición a las valoraciones actuales”, escribieron analistas como Winston Chua de EPFR.

El auge de la IA despierta dudas entre inversionistas

Por el contrario, la compra de acciones por parte de directivos de empresas ha sido moderada. Adquirieron acciones por un valor de tan solo 6.900 millones de dólares en el primer semestre. Esta cifra apenas supera el mínimo de los últimos siete años, de 6.700 millones de dólares, registrado un año antes.

“Los inversores con información privilegiada siguen mostrándose reacios a aumentar su exposición personal a la renta variable, incluso a pesar de que los mercados bursátiles han seguido avanzando”, escribió el equipo del EPFR.

El S&P 500 ha repuntado un 10 por ciento este año y se encamina a su cuarto año consecutivo de ganancias de dos dígitos. Sin embargo, últimamente, los inversores muestran inquietud ante la posibilidad de que las empresas de chips hayan experimentado un crecimiento excesivo y demasiado rápido, y que el gasto en inteligencia artificial se haya vuelto desmesurado.

También existe preocupación por la saturación de los mercados bursátiles, a medida que más grandes empresas de IA buscan salir a bolsa.