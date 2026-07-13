Expansión masiva de la IA ‘dispara’ los precios de laptops, teléfonos y de la electricidad

Los consumidores estadounidenses —y la Reserva Federal— están recibiendo otro dolor de cabeza de alto costo.

El torrente de inversión en centros de datos —que probablemente supere los 700.000 millones de dólares este año— para impulsar la inteligencia artificial ha encarecido los chips de memoria, los procesadores de computadora y otros equipos, así como la electricidad. Los economistas esperan que siga presionando al alza la inflación al menos hasta finales de este año.

Aunque no será un repunte tan grande como el ocurrido entre 2021 y 2023, cuando la inflación alcanzó un máximo de 9.1 por ciento, el gasto masivo en IA probablemente mantendrá los precios subiendo más rápido de lo que le gustaría a la Reserva Federal. Esos aumentos podrían llevar al banco central a elevar su tasa de interés clave más adelante este año para enfriar el gasto y reducir la inflación. Las tasas más altas de la Fed suelen elevar los costos de endeudamiento de los préstamos para automóviles, las hipotecas y los préstamos empresariales.

Los funcionarios del banco central estadounidense vigilarán de cerca el informe de inflación de junio, que se publicará el martes, en busca de más señales del impacto de la IA en los precios. La inflación del mes pasado probablemente se moderó, ya que los precios de la gasolina han caído después de que se alcanzara un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, aunque ahora no está claro si esa tendencia continuará, dado que los países han reanudado los combates.

El gasto en IA está elevando los precios de los dispositivos electrónicos

Se espera que solo cuatro grandes empresas tecnológicas —Alphabet, matriz de Google; Amazon; Meta Platforms; y Microsoft— inviertan 720.000 millones de dólares este año, en su mayoría en centros de datos.

Esos centros de datos utilizan muchos semiconductores, y la oferta de chips se ha reducido. Como resultado, economistas de JPMorgan Chase estiman que el costo de algunos chips de memoria para computadoras habrá aumentado hasta un 400 por ciento entre 2024 y finales de este año.

Los estadounidenses ya están viendo precios más altos en una gama de productos electrónicos como laptops, teléfonos inteligentes, consolas de videojuegos y computadoras. Los precios de la electricidad también están subiendo, ya que los centros de datos absorben una proporción creciente de la nueva capacidad eléctrica.

En un anuncio el mes pasado, Apple informó que estaba aumentando los precios de laptops y iPads en alrededor de 15 a 25 por ciento. Un MacBook de gama alta costará ahora 1.999 dólares, frente a 1.699.

Muchos analistas esperan que los próximos aumentos de precios sean para los iPhone.

“La rápida expansión de los centros de datos de IA ha creado un aumento extraordinario de la demanda de memoria y almacenamiento”, declaró Apple en un comunicado. ”Nunca habíamos visto que el precio de un componente subiera tanto, tan rápido”.

Ese mismo día, Microsoft anunció que el precio de su consola de videojuegos Xbox aumentará 100 dólares para el 1 de agosto, citando los mayores precios de los chips de memoria. Sony también está cobrando más por la PlayStation, mientras que Dell Computer y HP han subido los precios de sus portátiles.

“Las presiones relacionadas con la IA sobre los precios al consumidor aún están en las primeras etapas de formación”, escribieron analistas del banco de inversión Evercore ISI.

Invesión en IA eleva precios para los consumidores

El impacto en medidas más amplias de la inflación podría ser relativamente moderado, y muchos economistas pronostican que la inversión en IA elevará los precios subyacentes al consumidor —que excluyen alimentos y energía— en aproximadamente medio punto porcentual para finales de este año.

Aun así, eso podría ser suficiente para compensar la caída de precios en otros rubros, a medida que el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump sigue desvaneciéndose y los costos de alquiler se moderan. La inflación subyacente, según la medida preferida de la Fed, fue de 3.4 por ciento en mayo, y algunos economistas ahora esperan que solo disminuya ligeramente para finales de año, manteniéndose muy por encima del objetivo de 2 por ciento de la Fed.

El impulso de la IA podría resultar temporal, pero sigue a alzas de precios anteriores derivadas de los aranceles y de la la guerra con Irán. La Fed normalmente ignora los aumentos temporales de precios en lugar de subir las tasas para combatirlos, pero una serie continua de alzas temporales podría amenazar con generar una inflación más sostenida, que ya ha estado por encima del objetivo de la Fed durante más de cinco años.

“De forma aislada, uno o dos shocks de este tipo quizá sean transitorios, algo con lo que están dispuestos a convivir (pero) una serie sostenida de shocks, o una gama más amplia de shocks, les resulta más preocupante”, indicó Abiel Reinhart, economista de J.P. Morgan.

Reserva Federal empieza a enfocarse en la IA

Los responsables de política de la Fed se están enfocando cada vez más en el impacto inflacionario de la IA. Kevin Warsh, quien asumió como director del banco central el 22 de mayo, ha dicho que cree que con el tiempo la IA hará que la economía de Estados Unidos sea más eficiente, lo que debería reducir la inflación incluso mientras el crecimiento se acelera.

Sin embargo, reconoció en declaraciones del 1 de julio que la inversión en IA está elevando la demanda en este momento, pero evitó especular sobre cuán inflacionario sería el impacto.

Aun así, muchos funcionarios de la Fed temen que la demanda de equipos relacionados con la IA siga superando la oferta disponible, una receta para aumentos persistentes de precios.

“Si esto crea un impulso sostenido de la demanda en relación con la oferta y eso se traduce en inflación, sí creo que ese es el tipo de situación a la cual no podremos ignorar”, señaló John Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Williams, quien también es vicepresidente del comité de la Fed que fija las tasas, ha respaldado mantener las tasas sin cambios, pero su comentario sugiere que, bajo algunos escenarios, podría apoyar un aumento.

Según las actas de la reunión de política monetaria de la Fed del 16 y 17 de junio, publicadas el miércoles, muchos otros funcionarios comparten las preocupaciones de Williams.

Otro canal por el que la IA podría elevar la inflación es su enorme demanda de electricidad, lo que ha llevado a muchas empresas de servicios públicos a subir los precios. Las compañías eléctricas en todo Estados Unidos están agregando más capacidad, un paso costoso que también puede elevar los costos de la electricidad.

Según el índice de precios al consumidor del gobierno, los precios de la electricidad subieron 5,9% en mayo en comparación con un año antes, un aumento mayor que la inflación general, que fue de 4.2 por ciento. Tras un repunte durante la pandemia, los incrementos del precio de la electricidad habían vuelto a alrededor de 2% anual a comienzos de 2025.

Aunque los precios de los chips de computadora podrían alcanzar su máximo este año y luego bajar, los expertos calculan que la demanda de electricidad vinculada a la IA elevará los costos de los servicios públicos hasta 2028 o incluso después. En febrero, economistas de Goldman Sachs pronosticaron que los precios de la electricidad subirán 6% este año y el próximo, y un 3 por ciento en 2028.

“Sí sabemos qué efecto está teniendo la IA sobre la inflación ahora, y es inflacionario, no desinflacionario”, apuntó Dario Perkins, economista de TS Lombard.