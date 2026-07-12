Para planear tus vacaciones: ¿Cuándo son los puentes según el calendario preliminar 2026-2027 de la SEP?

La SEP dio a conocer el calendario preliminar 2026-2027, con los puentes, vacaciones y fechas de suspensión de clases.

¿Quieres ir planeando tus vacaciones? La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, dio a conocer el acuerdo por el que se establece el Calendario escolar para el ciclo escolar 2026-2027.

Las fechas preliminares serían aplicables a preescolar, primaria, secundaria, escuelas normales y demás instituciones formadoras de docentes.

El documento, que debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor, contempla 185 días de clase para educación básica y 190 días para las escuelas normales.

Estas son las fechas claves del calendario escolar:

Inicio de clases: lunes 31 de agosto de 2026 (para todos los niveles).

lunes 31 de agosto de 2026 (para todos los niveles). Fin de cursos en preescolar, primaria y secundaria: viernes 9 de julio de 2027.

viernes 9 de julio de 2027. Fin de cursos en escuelas normales y de formación docente: martes 13 de julio de 2027.

martes 13 de julio de 2027. Como parte de un compromiso reiterado de la actual administración con el magisterio, se mantiene una semana adicional de receso escolar para las y los maestros durante agosto, previa al arranque de clases.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, durante la entrega de la Beca Rita Cetina. (Cuartoscuro)

¿Cuáles son los puentes del ciclo escolar 2026-2027?

Además de los periodos largos, el calendario marca varios días de suspensión de labores docentes que, al caer cerca del fin de semana, generan puentes:

Lunes 2 de noviembre de 2026: Día de Muertos. Puente de sábado 31 de octubre a lunes 2 de noviembre.

Día de Muertos. Puente de sábado 31 de octubre a lunes 2 de noviembre. Lunes 16 de noviembre de 2026: Conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana (el asueto se recorre del 20 al lunes previo). Puente de sábado 14 a lunes 16 de noviembre.

Conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana (el asueto se recorre del 20 al lunes previo). Puente de sábado 14 a lunes 16 de noviembre. Lunes 1 de febrero de 2027: Día de la Constitución (el 5 de febrero se recorre al lunes anterior). Puente de sábado 30 de enero a lunes 1 de febrero.

Día de la Constitución (el 5 de febrero se recorre al lunes anterior). Puente de sábado 30 de enero a lunes 1 de febrero. Lunes 15 de marzo de 2027: Natalicio de Benito Juárez (el 21 de marzo se recorre al tercer lunes del mes). Puente de sábado 13 a lunes 15 de marzo.

¿Cuáles son los ‘mini puentes’ del Consejo Técnico Escolar?

Cada mes, un viernes queda marcado para la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), jornada en la que el personal docente se reúne a evaluar y planear, y los alumnos no tienen clases. Al caer en viernes, estas fechas funcionan como pequeños puentes de fin de semana: