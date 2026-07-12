Que no te regañe ‘Pedrito’: Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este lunes

El Hoy No Circula aplica para autos con engomado amarillo en CDMX.

Semana de quincena... ¿y de multa? El Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México este lunes 13 de julio, así que toma precauciones para evitar una infracción de tránsito.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, el Hoy No Circula aplicará este lunes para los autos que tengan engomado amarillo y terminaciones de placas 5 o 6.

Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas, así que tanto antes como después de ese horario podrás utilizar tu auto sin problema.

Además, si deseas saber específicamente qué días del mes no circula tu auto, da clic en este enlace para entrar a la página oficial de la Ciudad de México.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿qué autos están exentos?

Los autos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este lunes 13 de julio son:

Autos particulares con engomados que no sean amarillo y terminaciones de placas que no sean 5 o 6.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

o y con motores de propulsión a gasolina y eléctrico. Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.

Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano , dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten Pase Turístico Paisano , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano .

, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

¿Habrá Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes 13 de julio?

La respuesta es no. La calidad del aire en CDMX y Edomex fue buena la tarde del domingo 12 de julio, por lo que no hay riesgo de una contingencia ambiental y tampoco del Doble Hoy No Circula.

Las lluvias fuertes en CDMX y las rachas de viento sirven para evitar la concentración de contaminantes que provocan el Doble Hoy No Circula.