‘Tufo de racismo intolerable’: Expresidente español ‘encabrita’ a Francia con comentario vs. Les Blues

España y Francia jugarán la primera semifinal del Mundial 2026 el próximo martes en Dallas.

Francia calificó de “absolutamente inaceptables” y “aberrantes” las declaraciones de Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno español, quien afirmó que la selección francesa tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”, en una columna publicada por El Debate tras la clasificación de España a las semifinales del Mundial 2026.

“Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia”, afirmó el ministro de Interior, Laurent Nuñez, en una entrevista en la televisión BMF TV.

Nuñez enmarcó además la polémica en el debate sobre la identidad nacional y rechazó la visión de quienes hablan de una supuesta “Francia histórica” o “Francia cristiana” -defendida por la extrema derecha- opuesta a “nueva Francia”. “Solo hay una República en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar”, insistió.

De los 26 futbolistas convocados por el seleccionador Didier Deschamps para el Mundial 2026, únicamente tres nacieron fuera de Francia: Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba. El resto nació en territorio francés, aunque muchos son hijos o nietos de inmigrantes.

La polémica reaviva un debate recurrente sobre inmigración e identidad nacional que cobró fuerza tras la victoria de Francia en el Mundial de 1998, cuando la extrema derecha cuestionó que aquel equipo representara a la “verdadera” Francia por el origen familiar de varios de sus jugadores.

‘Que gane el mejor y pierda el racismo’

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado a Rajoy desde su cuenta de X a través de un mensaje en el que ha defendido que la pertenencia a un país no se mide por el apellido o el color de la piel y sí por el arraigo.

“España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas”, ha subrayado Sánchez.

“Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”, agregó.

Federación Francesa de Futbol se ‘lanza’ contra Mariano Rajoy

Philippe Diallo, presidente del grupo, criticó las declaraciones del expresidente español Rajoy sobre 'Les Blues‘, a menos de dos días del partido que definirá al primer finalista del Mundial 2026.

“Las palabras de Mariano Rajoy evocando al equipo de Francia contienen un tufo de racismo intolerable”, afirmó Diallo en un mensaje publicado en redes sociales, en el que denunció “el detestable clima que genera tales hedores”.

El dirigente de la FFF defendió la identidad de los jugadores de los Bleus y rechazó cualquier cuestionamiento sobre su nacionalidad.

“Nuestros jugadores no tienen por qué recibir ningún certificado de nacionalidad de un expresidente español. El equipo de Francia es el equipo de Francia”, afirmó.

La polémica se suma a otros ataques recientes contra jugadores de la selección francesa por sus orígenes, en particular contra su capitán, Kylian Mbappé.

La senadora paraguaya Celeste Amarilla cuestionó al delantero francés por sus raíces africanas, unas declaraciones que también provocaron una amplia condena en Francia.

La ministra Éléonore Caroit aseguró que, “ya vengan de una senadora paraguaya o de un expresidente español”, todos los ataques racistas contra los Bleus son “inaceptables”.

“Todos los jugadores del equipo de Francia son franceses. Punto final”, afirmó.