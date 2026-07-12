‘Tarjeta roja’ para la FMF: La multan con 42 mdp por violaciones a datos personales en sistema Fan ID

El sistema Fan ID fue implementado por la Federación Mexicana de Futbol después de los hechos violentos en el partido Querétaro-Atlas en 2022.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por violaciones a la normativa en materia de protección de datos personales relacionadas con el sistema Fan ID.

A través del comunicado, la dependencia federal informó que la sanción deriva de diversas irregularidades detectadas en el tratamiento de los datos personales recopilados mediante la plataforma utilizada para el acceso a los estadios.

De acuerdo con la resolución administrativa, la FMF incurrió en dos infracciones principales. La primera consistió en no informar adecuadamente a los aficionados que las fotografías utilizadas para generar el Fan ID constituyen datos personales sensibles.

La autoridad señaló que, aunque la Federación recabó imágenes biométricas de los usuarios, omitió advertir en su aviso de privacidad sobre el carácter sensible de esa información.

“Esta omisión impidió que los titulares conocieran el alcance real del tratamiento de su información personal y pudieran decidir de manera informada sobre su uso”, explicó la dependencia federal.

La segunda infracción corresponde a la falta de consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de dichos datos sensibles.

¿Por qué la Federación Mexicana de Futbol incumplió con la ley?

Según el comunicado, la legislación mexicana exige mecanismos inequívocos para acreditar la autorización del titular, como una firma autógrafa o electrónica. Sin embargo, la FMF únicamente solicitó a los usuarios marcar una casilla en un sitio web, sin implementar herramientas adicionales de autenticación.

“La autoridad también determinó que la FMF incumplió con los principios de responsabilidad y licitud, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido tratamiento de los datos personales y, en consecuencia, infringir el marco jurídico aplicable”, añadió la secretaría.

El monto de la multa se determinó considerando la gravedad de las infracciones, la naturaleza sensible de los datos biométricos tratados y la capacidad económica de la FMF, de acuerdo con su declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal de 2024.

“Como ocurre con cualquier resolución administrativa, la Federación Mexicana de Futbol cuenta con los medios de defensa previstos en nuestro sistema jurídico para impugnar la determinación, si así lo considera procedente”, advirtió la secretaría.

¿Cómo surgió el FAN ID?

El FAN ID surgió como una respuesta de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX a la violencia registrada en los estadios, luego de una pelea entre aficionados de Querétaro y Atlas ocurrida el 5 de marzo de 2022 en el estadio Corregidora, uno de los episodios más graves en la historia reciente del futbol mexicano.

Tras esos hechos, los directivos del balompié nacional anunciaron una serie de medidas para reforzar la seguridad y controlar el acceso a los inmuebles deportivos.

El FAN ID fue diseñado como un registro único para los asistentes a los partidos de la Liga MX, la Liga de Expansión y la Liga MX Femenil.

“Esta es una medida histórica para el futbol en México, marca un antes y un después. Vamos a maximizar la seguridad y la experiencia de nuestros aficionados en los estadios de la Liga MX”, declaró entonces el presidente del campeonato, Mikel Arriola, durante una rueda de prensa.

Para obtenerlo, los aficionados deben proporcionar datos personales, una identificación oficial y, en algunos casos, información biométrica, como una fotografía del rostro. La tecnología fue desarrollada por la empresa mexicana Incode Technologies.

El extinto Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) multó en varias ocasiones a la Federación por el tratamiento de dicha información.