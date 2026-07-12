¿Qué sigue para Gil Mora? ‘Está listo para todo’, dice su representante... pero jugará el Apertura 2026

Gilberto Mora, recién graduado de la la preparatoria, se convirtió en la gran revelación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 y, con ello, en uno de los nombres más mencionados en los rumores del mercado de fichajes rumbo a las próximas ventanas de transferencias.

Rafaela Pimenta, representante de estrellas como Erling Haaland, Santiago Giménez y ahora ‘Morita’, considera que hay varios factores por considerar antes de que la joven promesa del futbol mexicano emigre a Europa.

“En mi opinión, está listo para todo. Si mañana él se va, quizás pueda ser difícil cambiar de país, idioma, casa, pero en la cancha yo aprendí en mi vida profesional que es igual para todos cuando sabes jugar futbol”, expresó Pimienta en conversación con TUDN.

La representante matizó, sin embargo, que el nivel futbolístico no es el factor decisivo para definir el momento del traspaso: “Esto para mí va a ser el menor de los problemas. La gran decisión es cuándo hacerlo, no porque la cancha de allá o de acá es más difícil, más porque tiene que estar listo como persona. Tenemos que mirar un poco cómo va estar cambiando y va a llegar el momento”.

Gilberto Mora fue una de las principales figuras del Mundial 2026. (Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com)

La presión sobre Gilberto Mora tras el Mundial 2026

Durante el torneo, Mora fue señalado por afición y prensa como una de las principales figuras de la Selección Mexicana, un papel que Pimenta considera desproporcionado para un jugador de su edad: “Podemos decir que México está en sus hombros y no me parece bien. No porque no quiera esa responsabilidad, sino porque no necesitamos poner esta presión a Gil. Tenemos que dejar que vaya un paso a la vez”.

Pimenta también distinguió entre el rendimiento del jugador dentro de la cancha y su proceso de maduración fuera de ella: “Cuando está en la cancha no es un chico. Un chico no puede jugar en el Azteca como ha hecho él, imposible. Entonces es un hombre en la cancha, tiene la madurez y la calidad. Es claro que con esa edad no puede tener experiencia, no podemos tener todo. Entonces necesita experiencia, todos los chicos de su edad la necesitan. Va a tener sus errores, sí”.

Y los errores se vieron en el Mundial, como cuando Mora perdió el balón ante los ingleses en octavos de final, tras lo cual Jude Bellingham anotó el segundo gol a la Selección Mexicana.

Al respecto, el DT Javier Aguirre dijo en entrevista con Denise Maerker: “Le das la pelota y su instinto le dice: ‘Vámonos, quiero driblar y me voy’. Hizo así, se la robaron y vino el gol. Nos cogió mal parados. Un chico de 17 años. Le dije: ‘Estoy orgulloso de ti porque tuviste la valentía de intentar eso’. (Estaba) devastado”.

Gil Mora jugará con Xolos, afirma Jorge Hank

Jorge Hank Rhon, dueño de Xolos de Tijuana, recordó en un encuentro con la prensa que el reglamento de la FIFA sobre transferencias internacionales impide el fichaje de futbolistas menores de 18 años por clubes extranjeros.

Esta normativa mantendrá a Mora en el futbol mexicano al menos un torneo más, además de que el club no ha recibido ofertas formales por el jugador. “La FIFA tiene dentro de su reglamento —que a mí se me hace excelente—, que hasta los 18 años pueden irse (a Europa). Antes de eso tienen que ir con toda la familia”, declaró el directivo.

Gilberto Mora se queda en Xolos para el Apertura 2026. (CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM)

Mora cumplirá 18 años en octubre de 2026, lo que abrirá la puerta legal para su fichaje con un club del extranjero. Hank precisó que el mediocampista continuará con Xolos durante el Apertura 2026 y que su futuro se definirá conforme avance el proceso.

“Él cumple los 18 años en octubre, esta próxima temporada va a estar aquí y de ahí se va a ver dónde se va. Ojalá se vaya a Europa y no por malinchista, es un nivel diferente, va a aprender un chorro (...) A mí me gustaría verlo en Xolos, pero no damos para tanto”, señaló.

La brillante trayectoria de Gilberto Mora, el más joven del Mundial 2026

Nacido en Tuxtla Gutiérrez e hijo del exfutbolista Gilberto Mora Olayo, el mediocampista se formó en las categorías inferiores de Xolos, club con el que debutó en la Liga MX a los 15 años.

Su proceso continuó con una destacada participación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. Con la selección absoluta empezó a sumar minutos a partir de la Copa Oro 2025, cuando el técnico Javier Aguirre lo puso a prueba en los cuartos de final ante Arabia Saudita.

En el Mundial 2026, Mora se convirtió en el jugador mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo y en el segundo más precoz en aparecer como titular en un partido de eliminación directa, con 17 años y 259 días, superado únicamente por Pelé, quien debutó en esa instancia con 17 años y 239 días en 1958.

El histórico exfutbolista Hugo Sánchez destacó las cualidades del joven mediocampista: “tiene un desparpajo tremendo, la calidad, la técnica y ya está visualizando qué es lo que tiene que hacer”.

Con Mora como una de sus figuras emergentes, México ganó por primera vez en su historia sus primeros cuatro partidos en una Copa del Mundo, con triunfos sobre Sudáfrica, Corea, República Checa y Ecuador, antes de caer 3-2 ante Inglaterra en octavos de final.

Tras la eliminación, la selección confirmó a Rafael Márquez como nuevo director técnico de cara al proceso rumbo a 2030, con Mora entre los jugadores llamados a liderar la siguiente generación del Tri.

Con información de EFE y AP.