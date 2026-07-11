¿Quién era Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica que murió? Jugó contra México en el Mundial 2026

Antes de llegar al Mundial 2026, Jayden Adams jugó para el Mamelodi Sundowns, donde tuvo un destacado desempeño. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Jayden Adams, jugador de la Selección de Sudáfrica que falleció, tuvo una trayectoria destacada antes de ganarse un lugar para representar a su país en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A sus 25 años, Adams ya había sido fichado por un equipo de la primera división sudafricana, el Mamelodi Sundowns, con el que disputó varios encuentros antes de concentrarse con su selección para el Mundial 2026.

Además, fue titular en dos de los tres partidos que Sudáfrica disputó en la fase de grupos del torneo. Incluso jugó en el Estadio Ciudad de México frente a la Selección Nacional.

Por este motivo, el Sindicato de Futbolistas Sudafricanos lamentó la muerte de Jayden Adams a tan corta edad: “El fútbol sudafricano ha perdido a un jugador talentoso, un orgulloso servidor de este deporte y una vida joven que aún tenía mucho que ofrecer”, indicó.

El sudafricano Jayden Adams (23) celebra con sus compañeros después de vencer 1-0 a Corea del Sur en partido por el Grupo A del Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en Monterrey, México. (AP Foto/Sofia Yaker) (Sofia Yaker/AP Photo/Sofia Yaker)

¿Quién fue Jayden Adams, el jugador sudafricano que murió?

Jayden Adams nació en Ciudad del Cabo el 5 de mayo de 2001 y su formación como futbolista profesional comenzó en la academia del Stellenbosch FC, club de la primera división sudafricana.

En 2020, Adams firmó un contrato profesional con el equipo y se convirtió en el primer canterano en hacerlo. Permaneció cinco años en el club antes de ser fichado por el Mamelodi Sundowns.

En enero de 2025, el jugador firmó un contrato por tres años y medio con el club, donde se desempeñó como centrocampista y se consolidó como un futbolista habitual en las alineaciones.

Su paso por el Mamelodi Sundowns fue exitoso, ya que contribuyó a que el equipo conquistara la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Futbol durante esa temporada, antes de ser convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Jayden Adams jugó el Mundial 2026 en México?

El mediocampista disputó tres partidos durante la Copa del Mundo y fue titular en dos encuentros de la fase de grupos. Su debut en el torneo llegó frente a México, en el partido inaugural disputado en el Estadio Ciudad de México, donde los Bafana Bafana cayeron por 2-0.

Días después volvió a aparecer en el once inicial frente a República Checa, en un duelo que terminó con empate 1-1. Ese compromiso tuvo un significado especial para el futbolista, pues saltó a la cancha apenas un día después del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams.

A pesar del momento personal que atravesaba, permaneció con la concentración de la selección y cumplió con su participación en el torneo. La decisión de mantenerse con el equipo nacional pese al duelo familiar fue recordada por el ministro de Deportes, Gayton McKenzie, quien destacó el compromiso del jugador con su país.

Jayden Adams jugó contra México en el partido inaugural del Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

“El hecho de que eligiera vestir la camiseta de la selección nacional y darlo todo por su país en ese momento demuestra una gran madurez y profesionalismo, muy superiores a su edad, y refleja la calidad humana de este joven que Sudáfrica ha perdido”, comentó.

Posteriormente, ingresó de cambio en la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur, resultado que aseguró la clasificación de Sudáfrica a los dieciseisavos de final y que terminó siendo el último partido de su carrera, ya que no tuvo participación en el encuentro frente a Canadá, en el que su selección quedó eliminada.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Jayden Adams?

La muerte de Jayden Adams fue confirmada por Gayton McKenzie, ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, mediante un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del joven futbolista.

A las condolencias también se sumó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien compartió un breve mensaje en su cuenta de Instagram, donde aseguró que la muerte del futbolista representa una gran pérdida: “La estrella de Bafana Bafana y Mamelodi Sundowns será muy extrañada”, escribió.

McKenzie también informó que, hasta el momento, no existe claridad sobre las causas de la muerte de Adams. Lo único que se ha dado a conocer es que el cuerpo del deportista fue encontrado en una propiedad ubicada en el barrio de Schotsche Kloof, en el centro de Ciudad del Cabo, motivo por el cual la policía abrió una investigación.

Por ahora, el ministro de Deportes pidió respetar el duelo que enfrenta la familia y evitar cualquier tipo de especulación sobre el caso: “Cualquier información oficial será comunicada oportunamente por las partes correspondientes”, informó, de acuerdo con información compartida por la BBC Sport.

Con información de EFE.