Irán rechaza negociar con Trump: Fija condiciones para retomar conversaciones de paz

Irán fija condiciones para negociar con Estados Unidos tras nuevas amenazas de Trump. (EFE)

Irán rechazó la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que las conversaciones de paz podrían continuar sin un alto el fuego y sostuvo que Washington debe cumplir las condiciones de Teherán para resolver los problemas de tránsito en el estrecho de Ormuz y normalizar las exportaciones de petróleo.

Aunque Trump afirmó que desea continuar las conversaciones, el viernes por la noche también amenazó con bombardear Irán con “mil misiles” si ese país cumple con la amenaza de asesinar al mandatario estadounidense.

En una publicación en redes sociales, Trump citó los llamados a matarlo durante el funeral del ayatolá Ali Khamenei, después de que Israel presuntamente le informó sobre un supuesto complot iraní para asesinarlo.

No habrá diálogo si EU no cumple acuerdos

Las autoridades iraníes quieren que Estados Unidos cumpla los “acuerdos pactados” antes de cualquier diálogo, informó este sábado la agencia de noticias semioficial Fars, que citó una fuente informada cuya identidad no reveló.

Estas declaraciones surgieron horas después de que Estados Unidos exigió a Irán declarar públicamente abiertos al tránsito marítimo todos los canales del estrecho de Ormuz y comprometerse a no atacar embarcaciones civiles que circulan por esa vía estratégica.

Altos funcionarios de la administración Trump, que solicitaron mantener el anonimato, advirtieron que Teherán enfrentará consecuencias si no ofrece esa garantía pública.

Estos acontecimientos ocurrieron tras varias noches de ataques aéreos estadounidenses y represalias iraníes, hechos que provocaron un alza en los precios internacionales del petróleo y aumentaron la incertidumbre sobre la posibilidad de retomar las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz más amplio.

Trump declaró el viernes que considera concluido el alto el fuego acordado con Teherán a mediados de junio.

Las recientes tensiones, junto con la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de revocar la exención que permitía a Irán vender petróleo en los mercados internacionales, representan el mayor desafío para la tregua.

Estados Unidos responsabilizó a Irán por los ataques contra embarcaciones que transitan por el estrecho de Ormuz, la ruta energética más importante del mundo. En respuesta, Teherán atacó bases militares estadounidenses en la región.

Pese al recrudecimiento de las tensiones, funcionarios estadounidenses afirmaron que esperan mantener conversaciones técnicas con representantes iraníes.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, viajó este sábado a Omán para dialogar sobre el futuro del estrecho de Ormuz.

Hijo de Ali Khamenei promete venganza

Irán celebra una ceremonia conmemorativa de tres días en honor a Ali Khamenei, tras un funeral que reunió a miles de personas en distintas ciudades de Irán y del vecino Irak.

Khamenei murió en un atentado durante la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

Su hijo y sucesor, Mojtaba Khamenei, pidió este sábado vengar la muerte de su padre.

“Es nuestro deber cierto e innegable que esta venganza se lleve a cabo”, dijo en una publicación en X.

Mojtaba Khamenei no aparece en público ni difunde mensajes en video desde su nombramiento, ocurrido días después de los ataques aéreos del 28 de febrero perpetrados por Estados Unidos e Israel, ofensiva en la que murió su padre y que marcó el inicio del conflicto.

Su ausencia provocó interrogantes sobre la gravedad de las lesiones que sufrió durante ese ataque y sobre el nivel de participación que mantiene en las negociaciones para poner fin al conflicto.

Las autoridades iraníes reconocieron que resultó herido, aunque sostienen que participa de forma activa en la toma de decisiones durante el conflicto.