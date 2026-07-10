⁠Vinícius Jr. pide perdón tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026: ‘La frustración es abrumadora’

Con la eliminación ante Noruega, Brasil llegó a 24 años sin conquistar una Copa del Mundo. [Fotografía. EFE]

Tiene el corazón destrozado. Tras varios días de la eliminación de Brasil del Mundial 2026, Vinícius Júnior compartió un mensaje en el que pidió disculpas a la afición por quedarse fuera en los octavos de final, además de prometer que trabajará para devolver a la ‘Canarinha’ a lo más alto del futbol mundial.

El delantero del Real Madrid publicó una carta en sus redes sociales cinco días después de la derrota ante Noruega, encuentro que puso fin al sueño brasileño de conquistar su sexta Copa del Mundo. El atacante también aprovechó para agradecer el respaldo de los aficionados durante el torneo.

“Casi cuatro años después, vuelvo a pensar qué escribir tras una frustración en una Copa del Mundo”, comentó el futbolista en sus redes sociales.

Vinícius Jr. fue uno de los jugadores más destacados de la ‘Scratch do oro’ durante el torneo. Disputó los cinco partidos de la selección, marcó 4 goles y repartió una asistencia; sin embargo, su rendimiento no fue suficiente para evitar la eliminación del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.

En otro de los fragmentos de su publicación, el atacante explicó el significado que tiene representar a su país y reconoció el duro golpe que significó despedirse del Mundial antes de lo esperado.

“Vestir la camiseta de la Selección es el mayor orgullo de mi vida, y quedar eliminado en los octavos de final de un Mundial es un sentimiento difícil de explicar”.

De igual forma, aseguró que llegó al torneo con la preparación necesaria para competir por el campeonato, pero aceptó que el equipo no logró cumplir con las expectativas.

“Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré y cuánto deseaba lograrlo por ustedes y por mi familia”, afirmó.

El delantero reconoció que la decepción fue enorme, ya que considera que Brasil tenía plantel para llegar mucho más lejos.

“La sensación de frustración es enorme. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte para llegar más lejos y no lo conseguimos”, comentó en su publicación.

¿Cómo fue la eliminación de Brasil del Mundial 2026?

Brasil quedó eliminado en los octavos de final del Mundial 2026 tras perder 2-1 frente a Noruega, en uno de los resultados más sorpresivos de la ronda del torneo.

La ‘Canarinha’ logró ponerse en ventaja durante el encuentro y parecía tener controlado el partido, pero dejó escapar la clasificación. Además, desperdició un penal cuando el encuentro aún estaba empatado sin goles.

Noruega encontró en los tramos finales del partido su boleto a los cuartos de final gracias a las dos anotaciones de Erling Haaland y dejó fuera a uno de los principales candidatos a levantar la Copa del Mundo.

Neymar descontó con un penal en el tiempo de compensación, pero la reacción brasileña ya no alcanzó para evitar la eliminación.

La derrota significó un nuevo fracaso para Brasil en la Copa del Mundo y desató una ola de críticas hacia el equipo, que llegó al torneo con grandes expectativas bajo el mando del entrenador italiano, múltiple campeón de la Champions League.

Vinícius Jr. fue el futbolista más destacado de Brasil con cuatro goles a lo largo del Mundial 2026. (Fotografía. Xinhua)

¿Qué resultados ha tenido Brasil desde que ganó el Mundial de 2002?

La conquista de Corea-Japón 2002 sigue siendo el último título mundial de Brasil. Desde entonces, la selección más ganadora de la historia no ha vuelto a disputar una final y ha acumulado varias eliminaciones antes de la instancia decisiva.

Desde aquel título, solo llegó en cuatro ocasiones a los cuartos de final, una vez a los octavos y solo en una ocasión alcanzó las semifinales. Sin embargo, ese recorrido quedó marcado por la dolorosa derrota ante Alemania por 7-1 en su propia casa. Así ha sido el camino de la ‘Canarinha’ en los últimos mundiales.

Alemania 2006: cuartos de final.

cuartos de final. Sudáfrica 2010: cuartos de final.

cuartos de final. Brasil 2014: semifinales y cuarto lugar tras caer 7-1 ante Alemania y perder el partido por el tercer puesto contra Países Bajos.

semifinales y cuarto lugar tras caer 7-1 ante Alemania y perder el partido por el tercer puesto contra Países Bajos. Rusia 2018: cuartos de final.

cuartos de final. Catar 2022: cuartos de final.

cuartos de final. Mundial 2026: octavos de final.

Con la eliminación ante Noruega, Brasil llegó a 24 años sin conquistar una Copa del Mundo, su sequía más larga desde el periodo comprendido entre los títulos de 1970 y 1994.