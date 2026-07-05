México por su pase a cuartos de final ante Inglaterra: ¿Dónde ver EN VIVO el Mundial 2026 HOY 5 de julio?

México buscará ante Inglaterra avanzar por tercera vez en su historia a unos cuartos de final de una Copa del Mundo. [Fotografía. Xinhua, Fotoarte: El Financiero]

México tiene en sus manos volver a hacer historia en su casa y con su gente. Este domingo 5 de julio continúan los partidos de los octavos de final del Mundial 2026 con dos encuentros que prometen mantener a los aficionados pegados al sillón durante toda la jornada. Brasil enfrenta a una Noruega liderada por un Erling Haaland en gran momento, mientras México se mide ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

La jornada reúne a dos de las selecciones favoritas para levantar la Copa del Mundo, pero enfrente tendrán a rivales que llegan con argumentos para competir y sorprender, respaldados por aficiones que han sido protagonistas a lo largo del torneo.

La Selección Mexicana buscará, una vez más, superar la barrera de los octavos de final y colocarse entre las mejores ocho selecciones de la competición por tercera vez en su historia. Sin embargo, deberá superar a un cuadro inglés que llega con Harry Kane en gran momento tras su doblete ante República Democrática del Congo.

¿Qué partidos se juegan este domingo 5 de julio en el Mundial 2026?

Los partidos de este 5 de julio definirán el segundo cruce de los cuartos de final. Los vencedores de ambos encuentros se enfrentarán el próximo 11 de julio.

Cabe señalar que el partido entre México e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México será el último de la justa mundialista que se dispute en territorio mexicano.

¿Cómo llegan Brasil y Noruega a los octavos de final?

Brasil alcanzó los octavos de final tras remontar y vencer 2-1 a Japón. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti mantiene paso firme en el torneo, aunque afrontará el compromiso con bajas importantes como Neymar, Lucas Paquetá y Wesley. Además, Raphinha continúa recuperándose de una lesión muscular.

La responsabilidad ofensiva recaerá nuevamente en Vinícius Júnior, quien suma 4 goles y una asistencia en el torneo, acompañado por Matheus Cunha en el eje de ataque.

Noruega eliminó 2-1 a Costa de Marfil gracias a un gol de Erling Haaland en los minutos finales. El delantero del Manchester City suma 5 anotaciones en el Mundial y lidera un equipo que cuenta con figuras como Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Alexander Sørloth, quienes llegaron a la competición en gran momento.

Además, el conjunto escandinavo cuenta con un antecedente que refuerza su confianza rumbo a los cuartos de final: Brasil nunca lo ha vencido en la categoría absoluta. En cuatro enfrentamientos, Noruega suma dos victorias y dos empates ante la pentacampeona del mundo.

Gabriel Martinelli anotó el gol que le dio el pase a Brasil a los octavos de final. [Fotografía. Xinhua]

¿Cómo llegan México e Inglaterra al duelo del Estadio Ciudad de México?

La Selección Mexicana clasificó a los octavos de final tras vencer a Ecuador y llega con una racha de cuatro victorias consecutivas, ocho goles anotados y sin recibir un solo gol en contra, lo que la convierte en una de las defensas más sólidas de la competición.

El equipo dirigido por Javier Aguirre afrontará uno de los partidos más importantes de los últimos años, ya que busca disputar unos cuartos de final por primera vez desde el Mundial de México 1986 y poner fin a la larga historia de eliminaciones en octavos de final.

Del otro lado estará Inglaterra, que consiguió su pase tras remontar a República Democrática del Congo con un doblete de Harry Kane. Thomas Tuchel volverá a confiar en su capitán, acompañado por Jude Bellingham, Marcus Rashford y Noni Madueke, para intentar superar al conjunto mexicano.

El encuentro también estará marcado por el ambiente del Estadio Ciudad de México, la altitud de la capital y el regreso de Inglaterra al escenario donde sufrió una de las derrotas más recordadas de su historia durante el Mundial de 1986 ante Argentina.

Julian Quiñones llega como el máximo referente en ataque de la Selección Mexicana con tres goles en el Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua]

¿Qué partidos de los octavos de final se disputarán en el Mundial 2026?

Además de los partidos de este domingo, la actividad de los octavos de final continuará en los próximos días con enfrentamientos de alto nivel. Uno de los más atractivos será el duelo ibérico entre España y Portugal, que reeditará la final de la UEFA Nations League 2025. Estos son los otros encuentros de octavos de final que faltan por disputarse.