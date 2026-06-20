‘Le pusieron algo en su bebida’: ¿Cómo fue la muerte de Roxane, la hermana del jugador marfileño Yan Diomande?

Yan Diomande recordó la infancia que compartió con su hermana en Abiyán, los sacrificios de su familia y el apoyo incondicional que recibió de ella cuando su sueño de convertirse en futbolista profesional parecía imposible. [Fotografía. Xinhua, ChatGPT]

El jugador marfileño Yan Diomande es considerado una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Su velocidad, capacidad de desequilibrio y explosión en el RB Leipzig lo colocan entre las jóvenes figuras a seguir en el torneo, junto a Lamine Yamal y Désiré Doué, actual campeón de la Champions League con el PSG. Sin embargo, detrás de su ascenso meteórico existe una historia desgarradora marcada por el dolor, la pérdida y una promesa que le hizo a su difunta hermana.

El futbolista marfileño publicó una emotiva carta en The Players’ Tribune dedicada a su hermana menor, Roxane, quien falleció a los 15 años. A través del texto, Diomande recordó la infancia que compartieron en Abiyán, los sacrificios de su familia y el apoyo incondicional que recibió de ella cuando su sueño de convertirse en futbolista profesional parecía imposible.

La carta no solo retrata el vínculo entre ambos hermanos, sino que también revela la tragedia que cambió para siempre la vida del extremo de Costa de Marfil. Una pérdida que llegó justo cuando comenzaba a cumplir el objetivo que ambos habían imaginado desde niños y que hoy lo acompaña hasta el escenario más grande del futbol.

¿Qué significó Roxane para Yan Diomande?

Mucho antes de que los clubes europeos comenzaran a seguir sus pasos, Roxane ya estaba convencida de que su hermano estaba destinado a triunfar. Mientras otros dudaban de sus posibilidades, ella se encargaba de recordarle que algún día alcanzaría la élite del futbol.

Diomande recordó que creció en Abiyán entre dificultades económicas, partidos de futbol en calles de tierra y sueños que parecían imposibles de alcanzar. En esos años, Roxane se convirtió en una de las personas más importantes de su vida, pues fue quien más creyó en su talento y nunca dejó de recordarle que algún día llegaría a la élite.

“¿Recuerdas cuando nos sentábamos a soñar con mudarnos a Francia? Que íbamos a ir de compras, a tener nuestro propio apartamento, que yo iba a ser un futbolista rico con coches y una casa grande, y que tú no tendrías que preocuparte por nada? Siempre fuiste tú quien creyó que yo podía ser el próximo Cristiano, cuando todos los demás se reían".

La joven no solo celebraba sus avances, también lo impulsaba cuando aparecían los obstáculos. El jugador relata que ella solía reprender a los amigos que abandonaban el futbol porque estaba convencida de que debían perseguir sus metas con la misma determinación que él.

“¿Recuerdas cuando volvía a casa y les decías a mis amigos del barrio: ‘¿Por qué dejaste de entrenar? Yan no te va a comprar coches. Tienes que seguir trabajando’? Tenías 10 años y ya eras mi agente”, escribió Diomande.

Roxane también alimentó una confianza inquebrantable en su talento. Mientras observaban por televisión a figuras como Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé, ella repetía que algún día su hermano podría llegar incluso más lejos.

“Después de mi debut contra el Madrid, ¡intercambié camisetas con Mbappé! ¿Te acuerdas cuando lo veíamos por la tele y decías: ‘¿Mbappé? Sí, es bueno. Pero mi hermano es mejor’?”, recordó el extremo marfileño.

¿Qué contó Yan Diomande sobre la muerte de su hermana?

Sin embargo, el momento que más conmovió a los aficionados fue cuando el futbolista relató cómo recibió la noticia que transformó su vida para siempre.

Pocas semanas antes había cumplido uno de sus mayores sueños: debutar profesionalmente con el Leganés en un partido frente al Real Madrid. A los 18 años comenzaba a abrirse camino en Europa y sentía que todo aquello que había imaginado junto a su hermana finalmente empezaba a hacerse realidad.

Entonces llegó una llamada desde Costa de Marfil. De acuerdo con el relato del jugador, le informaron que Roxane había asistido a una fiesta y que alguien habría colocado una sustancia en su bebida. La adolescente nunca despertó. “Tu hermana se fue. Murió”, le dijeron a sangre fría.

Roxane tenía apenas 15 años cuando ocurrió la tragedia. Hasta hoy, Diomande admite que sigue sin respuestas sobre lo sucedido: desconoce quién fue el responsable y qué ocurrió exactamente aquella noche.

“Nunca obtuve respuestas. No sé si quiero saber por qué. Quizás fue envidia. Quizás pude haberla protegido. No lo sé”, escribió.

La pérdida dejó una herida profunda en el futbolista, quien admite que desde entonces cambió por completo su manera de enfrentar la vida.

“Fuiste tú quien nunca dejó de creer. Unas semanas después, fiché por el Leganés y derramamos lágrimas diferentes. Eso fue cuando todavía tenía emociones. Ahora no siento nada. Es como si ya no fuera humano. Desde que moriste, estoy vacío”, afirmó en su carta.

A pesar del dolor, el extremo asegura que intenta transformar ese sufrimiento en una fuente de motivación para continuar persiguiendo los sueños que compartía con su hermana.

Yan Diomande durante su participación con Costa de Marfil en el Mundial 2026 [Fotografía. Xinhua]

¿Cómo ha sido la carrera profesional de Yan Diomande?

La historia de Diomande comenzó en Abiyán, la ciudad más poblada de Costa de Marfil, donde dio sus primeros pasos en el futbol. Desde muy joven destacó por sus condiciones físicas y técnicas, lo que le permitió llamar la atención de distintos programas de desarrollo deportivo.

Durante su adolescencia se trasladó a Estados Unidos para continuar su formación académica y futbolística. Allí compitió en torneos juveniles y fortaleció su proceso de crecimiento como jugador, aunque también tuvo que adaptarse a un nuevo entorno, idioma y estilo de vida.

En busca de una oportunidad en el futbol europeo, realizó pruebas con varios clubes de Inglaterra, Escocia y Grecia, entre ellos Chelsea, Bournemouth, Crystal Palace, Rangers y Olympiacos. A pesar de mostrar cualidades interesantes, no logró obtener un contrato profesional en ninguna de esas instituciones.

Su carrera dio un giro cuando el CD Leganés decidió incorporarlo a su estructura deportiva. Tras completar su proceso de adaptación, debutó profesionalmente en marzo de 2025 en un partido de LaLiga frente al Real Madrid, disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

Las actuaciones que mostró en sus primeros meses como profesional despertaron el interés de varios equipos europeos. Finalmente, el RB Leipzig ejecutó su cláusula de rescisión y concretó su fichaje para reforzar su proyecto deportivo en la Bundesliga.

En el futbol alemán logró consolidarse rápidamente gracias a su velocidad, capacidad de desequilibrio y versatilidad ofensiva. Su rendimiento también le permitió ganarse un lugar en la selección absoluta de Costa de Marfil y formar parte del grupo que representó al país en el Mundial de 2026.

Ahora, para Yan Diomande, la Copa del Mundo representa mucho más que una competencia deportiva. Es la oportunidad de cumplir una promesa.

“Ni siquiera lo veo como un juego. Lo veo como un escenario. Esta es mi oportunidad de mostrarle al mundo entero lo que viste en mí. Cada vez que anote, me aseguraré de que todos sepan tu nombre. Me aseguraré de que no te olviden”, escribió.

El jugador asegura que cada partido, cada asistencia y cada gol están dedicados a Roxane. Su objetivo es mantener vivo su recuerdo y demostrar que aquella fe incondicional que depositó en él nunca estuvo equivocada.