A subirle la dificultad a Alemania: ¿Dónde ver el Mundial EN VIVO HOY 20 de junio?

La selección de Alemania buscará conservar su liderato del grupo E del Mundial 2026 cuando enfrente a Costa de Marfil. [Fotografía. Xinhua]

Es hora de que el ‘proyecto Blue Lock' vuelva a tomar protagonismo y de subirle la dificultad a la Mannschaft. Este sábado 20 de junio continúan los partidos de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, con cuatro encuentros que podrían comenzar a definir los dieciseisavos de final.

Entre los encuentros más atractivos de este sábado destaca el duelo entre Alemania y Costa de Marfil. El conjunto alemán llega con la confianza de haber firmado una contundente goleada en su debut frente a Curazao.

De igual forma, se vivirá un atractivo choque europeo entre Países Bajos y Suecia, mientras que Japón buscará mantener el impulso que lo coloca como una de las selecciones sorpresa del torneo ante una golpeada selección de Túnez.

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial está marcada por el buen momento de las selecciones anfitrionas. México logró su clasificación a la siguiente ronda tras vencer a Corea del Sur, mientras que Canadá goleó a Qatar.

¿Dónde y a qué hora ver los partidos del Mundial HOY 20 de junio?

La actividad de este 20 de junio corresponde a los partidos de los grupos E y F. Además, la jornada tendrá un significado especial para México, ya que el Estadio Monterrey será escenario de un hecho histórico al albergar el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo, cuando se enfrenten Túnez y Japón.

¿Cómo llegan Países Bajos y Suecia a su segundo partido del Mundial 2026?

Países Bajos afronta su segundo compromiso del Mundial después de dejar escapar la victoria ante Japón en los minutos finales. El conjunto dirigido por Ronald Koeman empató 2-2 en un encuentro en el que estuvo dos veces arriba en el marcador.

Los neerlandeses mostraron capacidad ofensiva gracias a las anotaciones de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville, aunque también dejaron dudas defensivas ante la escuadra nipona, aspecto que ahora intentarán corregir frente al líder del Grupo F.

Del otro lado aparece una Suecia que protagonizó una de las actuaciones más contundentes de la primera jornada. Los escandinavos aplastaron 5-1 a Túnez y se colocaron en la cima del sector gracias a una exhibición ofensiva liderada por los delanteros Alexander Isak y Viktor Gyökeres, finalista de la Champions con el Arsenal.

El conjunto dirigido por Graham Potter sabe que una victoria frente a Países Bajos lo dejaría muy cerca de asegurar el liderato del grupo. Además, los suecos llegan con la confianza de haber conseguido su goleada más amplia en una Copa del Mundo desde Francia 1938.

Países Bajos tendrá una dura prueba ante Suecia en el Mundial 2026 [Fotografía. Xinhua] (Jia Haocheng)

¿Cómo llegan Alemania y Costa de Marfil al duelo por el liderato del Grupo E del Mundial 2026?

Alemania firmó uno de los debuts más impresionantes del torneo al golear 7-1 a Curazao. El equipo de Julian Nagelsmann dominó de principio a fin y asumió el liderato del Grupo E gracias a una actuación colectiva que lo colocó como una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026.

A pesar del resultado, dentro del campamento alemán existe cautela. Joshua Kimmich advirtió que Costa de Marfil representará una prueba mucho más exigente que la enfrentada en la primera jornada y señaló que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar.

Los africanos llegan después de derrotar 1-0 a Ecuador con un gol de Amad Diallo en la recta final del encuentro. El triunfo les permitió compartir el liderato del grupo y mantenerse en la conversación por el primer puesto de la zona.

Costa de Marfil también recibió una buena noticia antes del encuentro con la incorporación de Elye Wahi, quien finalmente pudo integrarse al plantel. Con figuras como Nicolas Pépé y Yan Diomande, los ‘Elefantes’ intentarán dar su segunda campanada del campeonato.

Alemania buscará mantener el buen ritmo en su segundo encuentro del Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua]

¿Cómo llegan Ecuador y Curazao a su segundo partido del Mundial 2026?

La selección ecuatoriana afronta una auténtica final. La derrota 1-0 frente a Costa de Marfil en la primera fecha terminó con una racha de 19 partidos sin perder y dejó a la Tricolor obligada a sumar para mantenerse con opciones de avanzar.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece mostró orden durante varios pasajes de su debut, pero careció de contundencia en el área rival. Ahora buscará apoyarse en futbolistas como Moisés Caicedo, William Pacho, Piero Hincapié y Enner Valencia para revertir la situación.

Curazao sufrió una dura derrota por 7-1 ante la selección de Alemania en su estreno mundialista. Sin embargo, el conjunto caribeño logró competir durante gran parte de la primera mitad y llegó al descanso con el marcador igualado frente a los teutones.

Los dirigidos por Dick Advocaat necesitan un resultado positivo para mantenerse con vida en el torneo; una derrota significaría prácticamente despedirse del Mundial 2026.

¿Cómo llegan Japón y Túnez al segundo partido del Mundial?

Japón llega con buenas sensaciones después de empatar 2-2 ante Países Bajos en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada de la fase de grupos. Los ‘Samurai Blues’ confirmaron el crecimiento futbolístico que han mostrado en los últimos años y dejaron claro que están preparados para competir de tú a tú frente a cualquier rival.

La selección dirigida por Hajime Moriyasu basa gran parte de su juego en la velocidad y el dinamismo de futbolistas como Takefusa Kubo y Ritsu Doan, quienes lideran un ataque que aspira a colocar a Japón entre las sorpresas del torneo.

Túnez atraviesa una realidad completamente distinta. La goleada de 5-1 sufrida frente a Suecia provocó la salida del entrenador Sabri Lamouchi apenas unos días después del debut mundialista.

Ahora será el francés Hervé Renard, recordado por dirigir a Arabia Saudita en la histórica victoria sobre Argentina durante el Mundial de Qatar 2022, quien asuma las riendas del equipo africano en busca de una reacción inmediata. Los tunecinos necesitan sumar puntos para evitar quedar al borde de la eliminación y mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.