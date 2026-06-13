‘El egoista mexicano’: ¿Quién es Isagi Yoichi, el personaje de ‘Blue Lock’ que motiva a la ‘Hormiga’ González?

Armando 'La Hormiga' González es uno de los cuatro centros delanteros convocados por Javier Aguirre para representar a México en el Mundial de 2026. [Fotografía. Cuartoscuro, EFE, Crunchyroll]

‘Vasco’, si Raúl Jiménez o ‘El Bebote’ no te funcionan, es momento de despertar al egoísta mexicano. Luego de que se anunció que Armando ‘La Hormiga’ González heredaría la mítica dorsal 14 de Javier ‘El Chicharito’ Hernández, el goleador de Chivas no dejó pasar la oportunidad de expresar su emoción por representar a la Selección Mexicana en el Mundial de 2026 con un guiño a uno de sus personajes favoritos del anime: Yoichi Isagi, el protagonista de Blue Lock.

La referencia no pasó desapercibida, ya que el atacante rojiblanco ha demostrado en múltiples ocasiones su afición por el anime y por series populares como One Piece y Dragon Ball. Incluso, algunas de sus celebraciones con Chivas han estado inspiradas en personajes y escenas icónicas de estas producciones.

El anime Blue Lock, que estrenará una película live-action, se ha consolidado como una de las series deportivas más populares de la actualidad gracias a su innovadora propuesta: formar delanteros con una mentalidad altamente competitiva y egoísta para llevar a su selección a conquistar el mundial.

¿Quién es Yoichi Isagi, el personaje de Blue Lock?

La historia de Blue Lock se centra en la vida de Yoichi Isagi, un joven futbolista que ingresa a un exigente programa de formación diseñado para crear al delantero definitivo de Japón y así conquistar una Copa del Mundo.

Este proyecto fue creado por Jinpachi Ego, un entrenador con una visión radical que considera que el futbol japonés necesita desarrollar atacantes egoístas y obsesionados con el gol para competir al más alto nivel.

Dentro de Blue Lock participan cientos de delanteros juveniles de todo el país, quienes compiten entre sí en distintas pruebas y partidos de eliminación. Entre los personajes más destacados se encuentran Meguru Bachira, conocido por su creatividad y regate; Seishiro Nagi, un talento natural con una técnica excepcional; Rin Itoshi, considerado uno de los jugadores más completos del proyecto; y Shoei Barou, un delantero con una personalidad dominante y una gran capacidad goleadora.

A lo largo de la serie, Yoichi Isagi debe enfrentarse a estos y otros rivales con habilidades extraordinarias mientras desarrolla su instinto goleador y aprende a competir bajo una filosofía que prioriza la ambición individual dentro del campo.

A diferencia de otros personajes que destacan por su potencia física o habilidades técnicas, Isagi sobresale por su inteligencia futbolística, su capacidad para leer el juego y su talento para aparecer en el lugar correcto en el momento indicado.

El momento más importante del personaje ocurre al final de la segunda temporada. Durante el partido entre Blue Lock y la Selección Sub-20 de Japón, el futuro del proyecto está en juego. Con el marcador empatado en los minutos finales, Isagi logra anticipar la jugada decisiva y aparece dentro del área para marcar el gol que da la victoria por 4-3.

La celebración inspirada en Yoichi Isagi se volvió tendencia en redes sociales, impulsada por la intensidad y la tensión que marcaron el desarrollo del partido.

Recientemente se confirmó que Blue Lock contará con una tercera temporada, la cual adaptará el arco Neo Egoist League. En esta nueva etapa, Isagi competirá junto a algunos de los mejores talentos juveniles del mundo, enfrentando desafíos de mayor nivel mientras continúa perfeccionando sus habilidades y evolucionando como delantero.

La serie de los egoístas puede verse a través de las plataformas Crunchyroll, Netflix y HBO Max.

¿De qué animes es fan Armando ‘La Hormiga’ González?

La afición de Armando ‘La Hormiga’ González por el anime es tan conocida entre los aficionados mexicanos que también ha sido apodado como ‘El Otaku del Gol’.

Entre sus animes favoritos están Blue Lock, Naruto, Dragon Ball y Jujutsu Kaisen. Sin embargo, su gusto por estas producciones no se limita a verlas en casa, ya que también las ha convertido en parte de su identidad dentro de la cancha.

Una de sus referencias más conocidas fue la celebración realizada por Nagi Seishiro, otro personaje de Blue Lock, durante el partido contra la selección sub-20 de Japón.

Sin embargo, ‘La Hormiga’ González también ha realizado referencias a otros animes, como la expansión de dominio de Satoru Gojo, personaje de Jujutsu Kaisen; la icónica pose de la teletransportación de Goku en Dragon Ball Z; y algunos de los jutsus más característicos de Sasuke.

La publicación en la que utilizó una imagen de Yoichi Isagi para celebrar su convocatoria mundialista fue interpretada por muchos fans como una muestra más de la admiración que siente por este anime de futbol.

Armando González se ha caracterizado por hacer referencias a escenas de anime en sus celebraciones. [Fotografía. Cuartoscuro] (Fernando Carranza García)

‘Hormiga’ González, uno de los convocados más aclamados en la Selección Mexicana

Armando González es uno de los cuatro centros delanteros convocados por Javier Aguirre para representar a México en el Mundial de 2026, después de firmar la mejor etapa de su carrera con las Chivas de Guadalajara.

Aunque no pudo disputar la liguilla debido a su llamado a la selección, ‘El Otaku del Gol’ jugó 17 partidos, marcó 12 goles, aportó una asistencia y acumuló mil 268 minutos sobre el terreno de juego a lo largo del Clausura 2026, cifras que lo colocaron entre los máximos anotadores de la Liga MX.

El delantero también mantuvo la regularidad que mostró en el Apertura 2025. Entre ambos torneos sumó 24 anotaciones, una cifra que lo consolidó como uno de los atacantes mexicanos más productivos del último año, solo por detrás de Julián Quiñones, autor del primer gol del México vs. Sudáfrica, quien terminó la temporada en la Liga de Arabia como líder de goleo, superando incluso al astro portugués Cristiano Ronaldo

Su buen momento terminó por abrirle las puertas de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026, donde buscará seguir haciendo lo que mejor sabe: marcar goles y ayudar al equipo de Javier Aguirre a dar ese paso que tantas veces se le ha negado a México: llegar más allá de los octavos de final. Y, de paso, tratará de vivir una historia parecida a la de Yoichi Isagi en Blue Lock, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes para las aspiraciones del equipo tricolor.