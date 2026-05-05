El comienzo de la aventura de Luffy: ¿Cuándo y dónde se estrenará el remake de ‘One Piece’?

El remake de One Piece buscará adaptar los primeros 50 capítulos del manga creado por Eiichiro Oda. [Fotografía. ChatGPT y Netflix]

¿Eres de los fans del anime que nunca han visto la historia de ‘los Sombreros de Paja’ por ser muy larga? Ese pretexto se terminó, porque ya se anunció la fecha de lanzamiento del remake de One Piece, un proyecto que replantea el inicio de la historia para una nueva generación de espectadores.

La producción llegará a Netflix como parte de la expansión global de la franquicia creada por Eiichiro Oda. A lo largo de más de dos décadas, el anime original construyó una de las narrativas más extensas dentro de la industria, con más de mil episodios emitidos.

El remake se presentará como una alternativa para redescubrir la historia de Monkey D. Luffy desde sus primeros pasos en el mar. La nueva adaptación plantea una narrativa más compacta, con un ritmo más ágil y una estructura pensada para el consumo actual.

¿Cuándo será el lanzamiento del remake de ‘One Piece’?

El remake The One Piece se estrenará en febrero de 2027 a través de Netflix, con distribución global. La primera temporada contará con un formato reducido en comparación con el anime original.

El proyecto está a cargo del estudio Wit Studio, creador de animes como Spy x Family, Attack on Titan, Ranking of Kings y Vivy: Fluorite Eye’s Song, del autor de Re:Zero -Starting Life in Another World.

La producción del anime también contará con el respaldo de Toei Animation y se enfocará en ofrecer una animación renovada, con estándares técnicos más actuales, sin perder la esencia de la obra original.

Netflix confirmó que el remake de One Piece tendrá 7 episodios de mayor duración, con los que cubrirá los primeros 50 capítulos del manga y abarcará la saga de East Blue.

La decisión de esta nueva producción responde a la extensión del anime original, que supera los 1,100 episodios, una cifra que dificulta el acceso de nuevas audiencias desde el inicio de la historia.

Esta versión busca ofrecer una narrativa más accesible, con menos contenido de relleno y un ritmo más dinámico. Además, pretende acercarse con mayor fidelidad al manga de Eiichiro Oda, respetando su estructura original.

¿Cuáles son los estrenos más recientes de One Piece y cuáles están programados?

En este 2026, es un buen momento para ser fan de One Piece, ya que la franquicia suma una serie de estrenos que mantienen viva la llama de las aventuras de Luffy, Nami, Nico Robin y Usopp.

En marzo de 2026 se realizó el lanzamiento de la segunda temporada del live-action de One Piece a través de Netflix.

Mientras que en la temporada de primavera de anime 2026 se estrenó la continuación del anime con la adaptación del arco de Elbaf, tras una pausa de tres meses.

Recientemente, también se dio a conocer el estreno de One Piece: Heroines, un especial animado centrado en personajes femeninos como Nami y Nico Robin, que presenta historias alternas o complementarias al relato principal. Su estreno está programado para julio de 2026.

A este proyecto se suma el anuncio de LEGO One Piece, una producción especial inspirada en la franquicia que ampliará su presencia en nuevos formatos durante el mismo año.