‘Gachiakuta’, nominada como Anime del Año en los premios Crunchyroll 2026: ¿Quién es su autora?

Esto sabemos sobre 'Gachiakuta', nominada como Anime del Año en los premios Crunchyroll 2026.

Todavía alcanzas a votar por tu anime favorito. Los Anime Awards 2026 de Crunchyroll fueron anunciados la semana pasada y Dan da Dan ‘arrasó’ en varias categorías. Sin embargo, otras de las series que obtuvieron más de una nominación fueron Los Diarios de la Boticaria (temporada 2) y Gachiakuta.

Gachiakuta fue nominada en la categoría del Anime del Año, pero también aparece como Mejor Anime de Estreno, pues su primera temporada fue lanzada en julio de 2025.

En la edición de 2025 de los Anime Awards, Solo Leveling fue reconocido como el Anime del Año, al ganarle en la categoría a la primera temporada de Frieren: Más Allá del Final del Viaje y Los Diarios de la Boticaria, en su primer lanzamiento.

¿Quién es la autora de ‘Gachiakuta’?

El manga de Gachiakuta fue escrito por la escritora e ilustradora Kei Urana. Previamente, trabajó como asistente en la obra Fire Force (de Atsushi Ohkubo).

Este manga, que estrenó su serie en 2025 y ahora está nominada como Mejor Anime del Año de los premios Crunchyroll, se ambienta en un mundo distópico y sigue la historia de Rudo, un joven que vive en una ciudad pobre.

"En una ciudad flotante donde los ricos desechan sus desechos —y a su gente—, Rudo es incriminado por asesinato y arrojado al Pozo, donde habita un infierno de bestias mutantes. Para sobrevivir, debe usar un nuevo poder y unirse a los Limpiadores. Rudo no solo busca luchar contra monstruos, sino también contra los corruptos que lo arrojaron al Infierno", indica la descripción de Crunchyroll.

La serie muestra una crítica de cómo las sociedades tiran a la basura incluso artículos que están en buen estado, lo que crea no solo desperdicios sino también pobreza y desigualdad. La crítica se extiende a cómo las sociedades desvalorizan las vidas humanas, pues algunas son consideradas desechables.

El manga de Gachiakuta comenzó a serializarse en febrero de 2022 en la Shūkan Shōnen Magazine. En tanto, el anime es producido por Bones Films, misma casa productora de Soul Eater (del mangaka Atsushi Okubo), Fullmetal Alchemist, Mob Psycho 100 y My Hero Academia, cuya temporada final también compite como Mejor Anime del Año.

Los capítulos de Gachiakuta están disponibles en Crunchyroll, plataforma especializada en anime que subió sus precios recientemente.

En diciembre de 2025, tras el final de la temporada de estreno, el equipo detrás de Gachiakuta anunció la segunda temporada, que ya está en desarrollo.

¿Cuántas nominaciones tiene ‘Gachiakuta’ en los Anime Awards 2026?

Gachiakuta compite en la categoría de Anime del Año junto a Dan da Dan (temporada 2), My Hero Academia (temporada final), Takopi’s Original Sin, Los Diarios de la Boticaria (temporada 2) y El verano en que Hikaru Murió.

En tanto, el anime Gachiakuta obtuvo un total de 10 nominaciones, en las categorías:

Mejor Anime del Año

Mejor Serie Nueva

Mejor Animación

Mejor Diseño de Personaje

Mejor Director (por Fumihiko Suganuma).

Mejor Arte de Fondo

Mejor Anime de Acción

Mejor Personaje Principal (por Rudo)

Mejor Personaje Secundario (por Enjin)

Mejor Banda Sonora

Desde el 2 de abril y hasta el 15 de abril, las y los fans del anime pueden votar en los Anime Awards 2026 de Crunchyroll. La ceremonia donde se anunciará a los ganadores se llevará a cabo en Tokio, Japón, el próximo sábado 23 de mayo de 2026.