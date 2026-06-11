Julián Quiñones, la figura de México vs Sudáfrica: ¿Cuántos naturalizados han metido gol en Mundial?

Julián Quiñones anotó el primer gol de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y fue la figura para que se consiguiera el triunfo ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Los naturalizados es uno de los temas más polémicos y que genera división de opiniones entre los aficionados; sin embargo, en la historia de la Selección Mexicana han sido 17 futbolistas nacidos en otros países los que han vestido ‘la verde’.

Este jueves, Javier Aguirre saltó al campo con dos naturalizados, Álvaro Fidalgo, nacido en España, y Julián Quiñones, originario de Colombia.

El delantero campeón de goleo de la Liga de Arabia Saudita, luego de meter 33 goles con el Al Qadisiyah, marcó al minuto 9 de la inauguración del Mundial. El remate del versátil jugador se filtró entre las piernas del guardameta Ronwen Williams.

“Estamos felices. Hace unos días la gente nos manifestaba su apoyo y hoy hemos retribuido en parte esa confianza, pero queremos más”, declaró el delantero nacido hace 29 años en el sur de Colombia y quien en octubre de 2023 obtuvo la nacionalidad mexicana.

A pesar de que varios de los naturalizados con México han sido de corte ofensivo, los goles han sido escasos y más en una Copa del Mundo. Tan solo en este proceso mundialista, estuvo el delantero Germán Berterame y, anteriormente, Rogelio Funes Mori, quien participó en Qatar 2022, ambos argentinos de nacimiento.

Goles de naturalizados en Mundial

En 18 mundiales en los que ha estado presente, México suma 64 goles a favor, de esos, solo dos han sido marcados por jugadores nacidos en otro país y que adoptaron la nacionalidad mexicana.

Además de este tanto agenciado para Julián Quiñones, el otro futbolista naturalizado con gol en un mundial es Antonio Naelson, ‘Sinha’.

El mediocampista que marcó una gran carrera con Toluca anotó el 3-1 con el que México venció a Irán en el primer juego de Alemania 2006