La figura de Sudáfrica: Ronwen Williams, el portero que ya fue goleado por la Selección Mexicana

Ronwen Williams vivió de una forma especial el partido de Sudáfrica y la Selección Mexicana en el Mundial del 2010. (Foto: Xinhua)

El momento era histórico. Sudáfrica abría un Mundial de futbol por primera vez para África, y el equipo local se enfrentaba a la Selección Mexicana en la inauguración, en aquel lejano 11 de junio de 2010.

Ronwen Williams es el portero de Sudáfrica para el Mundial 2026 y será el encargado de defender su arco ante la Selección Mexicana. Hace 16 años, el joven futbolista no pudo vivir en vivo el mismo partido del que será protagonista este jueves.

Williams, entonces con 18 años, cruzó rápidamente el campo de futbol de su equipo local en la ciudad entonces llamada Port Elizabeth para llegar a casa de una amigo y apoyar a los ‘Bafana Bafana’.

“Recuerdo haber oído silbatos, sirenas y vuvuzelas, había mucho ruido. Pensamos que tal vez era el saque inicial, pero resultó ser el gol de Siphiwe Tshabalala, irónicamente estábamos cruzando el campo de futbol cuando sucedió”, relató Williams al sitio oficial de los Juegos Olímpicos.

El capitán designado por el técnico Hugo Broos lamenta haberse perdido el momento histórico; sin embargo, recuerda la locura, emoción y felicidad que invadió el país.

Ronwen Williams considera que este jueves Sudáfrica puede tener otro momento histórico al enfrentar al anfitrión, México, equipo al que ya vio cuando defendió la portería sudafricana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

¿Cómo le fue a Ronwen Williams contra la Selección Mexicana en Olímpicos?

Sudáfrica y la Selección Mexicana abrieron la primera jornada del futbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se llevaron a cabo en 2021 por la pandemia de COVID-19.

En lo que pudo haber sido una premonición de lo que veremos este jueves en el Estadio Ciudad de México, Williams fue el portero titular de Sudáfrica, mientras que por México alinearon varios jugadores que estarán disponibles como Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes y quienes le marcaron goles: Alexis Vega y Luis Romo.

En esa ocasión, en la que México alcanzó al final la medalla de bronce, los dirigidos por Jaime Lozano se impusieron por 3-0 a los ‘Bafana Bafana’.

Ronwen Williams es el capitán de la Selección de Sudáfrica. (Foto: Xinhua) ([e]FRANCISCO CANEDO)

El ángel de la guarda de Ronwen Williams

El 2010 fue un año que marcó a Ronwen Williams más allá del futbol, pues dos meses antes de la inauguración del Mundial, su hermano mayor, Marvin, falleció en un accidente automovilístico.

El arquero sudafricano le dijo a la BBC que su hermano tenía muchas esperanzas puestas en él, por lo que cada partido es especial.

Ronwen se encomienda a su hermano cada que se coloca bajo el marco que va a defender para que el resultado le favorezca.

Williams no solo es el capitán y referente sudafricano para este Mundial, es un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de futbolistas en su país, por lo cual, para devolver un poco de lo que ha ganado en las canchas tiene una fundación para el desarrollo del futbol.